Como criar, configurar e usar uma conta de email do iCloud

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há várias opções disponíveis para configurar uma nova conta de e-mail, mas se você deseja configurar um e-mail do Apple iCloud, veio ao lugar certo.

Aqui está um passo a passo de como criar e configurar uma conta de e-mail do iCloud no seu iPhone , iPad, Mac e PC, além de como corrigir qualquer problema e como criar um alias de e-mail do iCloud.

Para criar uma conta de e-mail do iCloud no seu iPhone, iPad ou iPod, siga estas etapas:

Abrir configurações Toque no seu nome no topo Toque no iCloud Ative o Mail e pressione Criar quando a pop-up aparecer Escolha o endereço de e-mail do iCloud que você deseja Toque em Próximo Certifique-se de estar satisfeito com isso, pois não poderá alterá-lo posteriormente Toque em Concluído

Para criar uma conta do iCloud no seu Mac , siga estas etapas:

Escolha o menu Apple no canto superior esquerdo Clique em Preferências do Sistema Se você estiver executando o macOS Catalina 10.15 ou posterior, clique em Apple ID e iCloud Se você estiver executando o macOS 10.14 ou anterior, basta clicar no iCloud Marque a caixa de seleção para Correio Escolha o seu endereço de e-mail do iCloud Toque em OK Clique em "Criar" quando estiver satisfeito com a conta de email que você selecionou

Primeiro, verifique se você selecionou um endereço de email que ainda não está em uso. Uma notificação será exibida se o email já estiver em uso e as sugestões aparecerão na caixa Sugestões em um iPhone, iPad ou iPod ou na seta suspensa em um Mac.

Se você encontrar o erro "Problema ao ativar o correio" ao configurar uma conta de e-mail do iCloud no seu iPhone, iPad ou iPod, tente sair do iCloud e voltar ao iCloud. Verifique seu ID e senha da Apple antes de sair.

Para sair do iCloud: Abra Configurações> Clique no seu nome> Role para baixo até Sair> Siga as instruções.

Para entrar novamente no iCloud: Abra Configurações> Clique na barra na parte superior onde estava o seu nome antes de sair da conta> Siga as instruções.

Depois de criar um endereço de e-mail do iCloud, pode ser necessário garantir que ele esteja ativado nas configurações do iCloud para que ele apareça no aplicativo Mail no seu iPhone, iPad, iPod ou no Mail no seu Mac.

Para ativar sua conta de e-mail do iCloud em um iPhone, iPad ou iPod: Abra Configurações> Clique no seu nome> iCloud> Ativar no Mail.

Para ativar sua conta de e-mail do iCloud em um Mac: Abra o menu Apple no canto superior esquerdo> selecione Preferências do sistema> toque em ID Apple (macOS 10.15 e posterior)> selecione iCloud> Verifique se a caixa de correio está marcada.

Você precisará criar uma conta do iCloud em um dispositivo Apple primeiro, mas depois de ter sua conta do iCloud, poderá configurá-la em um PC com Windows.

Para fazer isso, execute as seguintes etapas:

Baixe o aplicativo iCloud para Windows - você o encontrará na Microsoft Store se estiver executando o Windows 10 (atualização de maio de 2019 e posterior) ou pode fazer o download aqui . Digite o ID da Apple e a senha que você usou para configurar sua conta do iCloud Ative os recursos que você deseja Clique em Aplicar

Um alias de e-mail permite ocultar seu endereço de e-mail do iCloud de um destinatário, além de gerenciar os e-mails que você recebe e monitorar e-mails ou spam indesejados.

É possível ter três aliases de email com o iCloud Mail e você pode enviar e receber emails com um alias. Vale a pena notar que você não poderá entrar no iCloud.com com um alias de email e não poderá criar outro ID Apple, nem o alias poderá ser alterado para um endereço de email principal.

Para criar um alias de email do iCloud, siga estas etapas:

Abra o iCloud.com e entre com seu Apple ID Toque em Mail Toque na engrenagem Configurações no canto inferior esquerdo Selecione Preferências Escolha a guia Conta Selecione Adicionar um alias ... Escolha o nome alternativo, que se tornará o endereço de email Adicione um nome completo, que aparecerá no campo De nos e-mails que você enviar Escolha um rótulo e uma cor, o que ajudará a categorizar quais emails são enviados para o alias Toque em Concluído

Para desativar ou excluir um alias do iCloud.com, siga estas etapas: