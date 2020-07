Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple recentemente resolveu um processo por controvérsia do iPhone - ou Batterygate -, na qual diminuiu intencionalmente os iPhones mais antigos para otimizar seu desempenho. Agora, nos termos do acordo, você poderá reivindicar uma indenização se tiver um iPhone que a Apple tenha adulterado.

Só não espere um pagamento massivo. Aqui está o que você precisa saber.

Sempre houve conspirações sobre empresas de tecnologia desacelerando deliberadamente seus produtos antigos para fazer com que os consumidores atualizassem para seus produtos mais recentes.

Bem, há três anos , a Apple admitiu que publicou uma atualização de software que retardava temporariamente os processos em iPhones mais antigos que tinham baterias degradadas. A Apple alegou que as baterias se degradam com o tempo e pretendia "oferecer a melhor experiência". A atualização lançou especificamente um recurso de gerenciamento de energia destinado a prolongar a vida útil de um iPhone antigo.

Muitos ficaram indignados com a lentidão de seus iPhones, e a empresa foi levada a tribunal. Em março de 2020, concordou com um acordo de US $ 500 milhões.

A MacRumors localizou um novo site que permite que você envie seu pedido de compensação. Você só precisa provar que era dono de um iPhone com aceleração.

Nota: Você está desistindo do seu direito de processar individualmente a Apple se enviar uma reivindicação.

Para se qualificar para um pagamento, você deve possuir um dos seguintes itens:

Um iPhone 6, iPhone 6 Plus, 6S, iPhone 6S Plus ou iPhone SE executando o iOS 10.2.1 ou posterior antes de 21 de dezembro de 2017

Um iPhone 7 ou 7 Plus com iOS 11.2 ou posterior antes de 21 de dezembro de 2017

Se você possui um iPhone qualificado, siga estas etapas:

Vá para este local de assentamento. Procure a seção "enviar uma reivindicação online". Você também pode enviar uma reivindicação por correio. Você será solicitado a fornecer o número de série do telefone. Se você não tiver o número de série do seu telefone, poderá pesquisar no banco de dados para encontrar o número de série enviando seu ID Apple, tipo de dispositivo, nome e endereço. Depois de enviar sua reivindicação, você receberá um código e um código de reivindicação por e-mail. Posteriormente, você pode usar esse código para procurar o status de sua reivindicação. É isso aí!

Em teoria, você receberá um pagamento de US $ 25 por dispositivo. Mas os relatórios disseram que poderia ser menor se o número de reclamações exceder o acordo de US $ 500 milhões.

De acordo com uma página de perguntas frequentes no site do acordo, uma audiência final está agendada para 4 de dezembro de 2020, quando um juiz deve finalizar o acordo.

Se isso acontecer e não houver recurso, os pagamentos da liquidação serão imediatamente distribuídos.