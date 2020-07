Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que alguns dos modelos iPhone 12 da Apple apresentam uma tela ProMotion de 120Hz. Mas, segundo o analista Ross Young, isso não é verdade.

Ele afirmou antes que a Apple não use a tecnologia de exibição ProMotion até o próximo ano. O ProMotion - ou quando as taxas de quadros mudam com base no conteúdo exibido - está disponível no PiPad Pro‌. Ajusta dinamicamente a tela para rolagem, movimento e capacidade de resposta mais fluidos.

Agora, em um novo tweet , Young está compartilhando que suas fontes ainda não confirmaram nenhuma especulação sobre o iPhone 12 - especificamente, os‌ rumores de modelos Pro - que embalam displays de 120Hz. No entanto, seus contatos acham que a tecnologia de 120Hz pode chegar à série 2021 para iPhone.

Nenhum de nossos contatos pode corroborar os modelos do iPhone 12 Pro como 120Hz. Eles nos disseram 2021. Então, eles estão fora da nossa lista mais recente de 120Hz. Pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ - Ross Young (@DSCCRoss) 1 de julho de 2020

É difícil acompanhar os rumores conflitantes do ProMotion de 120Hz. Mas o interessante é que os leakers IceUniverse, Max Weinbach e Jon Prosser, assim como o site taiwanês DigiTimes, alegaram que a Apple planeja lançar um novo iPhone com uma tela de 120Hz.

Young, especialista em monitores, acha que a Apple adotará a tecnologia ProMotion apenas quando não acabar com a bateria do iPhone. Mas na semana passada, a Ice Universe afirmou que os modelos PiPhone 12‌ Pro e ‌iPhone 12‌ Pro Max oferecerão telas com taxas de atualização máximas de 120Hz.

Nós desistimos. Se você quiser entender tudo o que está acontecendo, confira nosso resumo sobre os rumores do iPhone 12.