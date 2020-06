O iPhone 12 pode gravar vídeo 4K 120fps, mesmo 240fps

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima linha de iPhones da Apple poderia ter um enorme impacto em suas habilidades de gravação de vídeo.

Além de especulações adicionais sobre os modelos do iPhone 12 Pro com telas de 120Hz , eles também podem gravar vídeos em 4K em 120 quadros por segundo, até 240fps.

Se for verdade, isso seria uma pena importante na tampa da Apple .

O canal do YouTube EverythingApplePro alega ter recebido o "exclusivo" de Max Weinbach, da XDA Developers, que supostamente encontrou detalhes sobre os novos formatos de vídeo em um detalhamento do mais recente código beta do iOS 14.

Uma fonte também confirmou que "a Apple está testando internamente esses modos".

Atualmente, o iPhone 11 Pro e Pro Max são capazes de gravar vídeos em 4K a 60fps, enquanto você precisa mudar para 1080p para obter taxas de quadros mais altas.

O EverythingApplePro especula que a empresa de Cupertino poderia usar a tecnologia de entrelaçamento para atingir 120fps dos impressionantes 240fps em 4K, mas ainda não há mais detalhes.

Os aparelhos iPhone 12 Pro e Pro Max devem ser revelados em setembro ou até outubro, se as fofocas da cadeia de suprimentos forem verdadeiras.

Outros rumores afirmam que as câmeras receberão uma revisão geral, mas a um custo de uma protrusão prolongada na parte de trás do iPhone. Espero que essa parte não seja realizada.