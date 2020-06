iPhone 12 não vem com carregador ou fones de ouvido, afirma analista

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os próximos modelos de iPhone da Apple não virão com carregador nem EarPods com fio, afirma o analista da indústria Ming-Chi Kuo.

Um carregador de 20W anteriormente divulgado estará disponível separadamente, diz ele, enquanto os EarPods provavelmente não são mais necessários, graças ao aumento das alternativas de Bluetooth - especialmente os AirPods da Apple .

Um cabo Lightning será incluído, mas, ao aparar acessórios maiores, a Apple poderá criar um tamanho de embalagem menor, criando assim uma solução melhor e mais ecológica. Além disso, reduz os custos da Apple, é claro.

Suas palavras correspondem à previsão da equipe de analistas do Barclays, que também disse que todos os modelos do iPhone 12 omitem o plugue de carregamento.

Para ser justo, muitos usuários preferem soluções alternativas de carregamento, incluindo carregadores sem fio ou outros USB.

Diz-se que o cabo Lightning que acompanha o próximo lote de iPhones é USB-C, de modo que pode ser uma chave de fenda nas configurações atuais de alguns, mas há muitos plugues de carregamento acessíveis no mercado. E, adotando um modelo de 20W, pelo menos a Apple se compromete a acelerar os tempos de carregamento.

Kuo acrescentou que, embora espere que a Apple exclua o plugue das caixas do iPhone 12, a empresa continuará oferecendo seu adaptador de energia de 12 W com iPads - como as variantes de 10,2 polegadas e mini iPad.