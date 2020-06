O iPhone 12 pode vir com um carregador rápido USB-C de 20W

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple parece que finalmente está se integrando com a idéia de oferecer aos clientes do iPhone melhores carregadores na caixa. O iPhone 11 Pro e 11 Pro Max do ano passado foram entregues com novos carregadores de 18 W, mas os compradores padrão do iPhone 11 não tiveram tanta sorte.

Já se pode concluir que a Apple estava fazendo as bases antes de espalhar melhores carregadores para os telefones mais baratos (mas ainda caros) da sua gama, e um novo vazamento sugere exatamente isso.

A fotografia, publicada no Twitter por Mr · white, mostra um protótipo de carregador envolto em plástico transparente, mas muito parecido com as versões norte-americanas dos plugues de alimentação da Apple anteriormente, se bem que um pouco mais arriscadas.

Novo iPhone 12 será equipado com adaptador de energia de 20W pic.twitter.com/FBJxlJXyYW - Mr · white (@laobaiTD) 24 de junho de 2020

A legenda diz com confiança que acompanhará o iPhone 12 e trará 20W de carregamento para a mesa. O mesmo usuário seguiu com outra imagem, de um protótipo diferente, com detalhes regulatórios que confirmam que ele produzirá em torno de 20W.

Dado o plástico transparente no primeiro conjunto de imagens, é obviamente um salto de fé acreditar que eles são todos do mesmo dispositivo, mas a mudança certamente faria sentido. É claro que não está fora da Apple simplesmente repetir o truque de dar aos usuários que optam por sua linha "Pro" de carregadores mais sofisticados, deixando aqueles que cortam o orçamento um pouco com acessórios menos macios.