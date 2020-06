Quando o iPhone copia o Android, quem o copia?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou mudanças radicais no iOS 14 , incluindo a introdução de personalizações da tela inicial. A mudança fará com que o iPhone evolua além da grade de ícones exibida pela primeira vez no iPhone original por Steve Jobs em 2007 - e permaneceu desde então.

Sim, o iPhone permite alterar o papel de parede do telefone e criar pastas, mas nunca houve o tipo de dinamismo que o Android ofereceu na tela inicial. Volte o relógio e você verá que algumas das opções que o iOS 14 oferece - widgets da tela inicial e uma área separada para todos os seus aplicativos - presentes no nascimento do Android. Eles estão no T-Mobile G1 de 2008 - o primeiro telefone comercial Android.

O Android deve muito ao iPhone; de fato, toda a indústria de smartphones que se seguiu deve muito ao iPhone e não faltam argumentos sobre quem está copiando quem. Havia longas disputas entre a Apple e a Samsung e seria injusto dizer que a Apple agora copiava o Android sem reconhecer o quanto do universo do Android se deve ao iPhone.

Não queremos citar nomes , mas alguns dos maiores fabricantes do espaço Android fornecem telefones ao longo dos anos que imitam o estilo icônico do iPhone . Em muitos casos, suas capas personalizadas do Android evitam a bandeja de aplicativos para fornecer uma grade gloriosa de ícones da tela inicial, assim como o iPhone.

Quando você considera que alguns desses telefones têm o mesmo estilo de entalhe na frente e o mesmo layout de câmera na parte traseira - especialmente na época do iPhone X -, é difícil evitar a sensação de que esses telefones estão simplesmente copiando o iPhone, fornecendo uma alternativa mais acessível. Vimos pacotes de ícones parecidos com o iOS, aplicativos de câmera quase idênticos ao iPhone e a lista continua. A imitação é a forma mais sincera de lisonja, dizem eles.

Mas essa mudança mais recente da Apple no iOS 14 cria justaposição interessante: quem quem os imitadores do Android copiará agora que a Apple os está copiando?