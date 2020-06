Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

À medida que as pessoas colocam as mãos na versão beta do iOS 14 , alguns dos recursos que a Apple não teve tempo ou inclinação para destacar durante a transmissão da WWDC estão surgindo.

Isso inclui uma série de novas configurações de acessibilidade, uma das quais está despertando a curiosidade das pessoas - uma configuração chamada "Back Tap". A configuração parece destinada a pessoas que podem ter dificuldade em executar determinadas ações na tela do telefone.

Ele permite que os usuários toquem duas ou três vezes na parte traseira do iPhone, que detecta a entrada e inicia ações definidas ou atalhos personalizados. Isso é bastante interessante para qualquer usuário - se você pudesse iniciar sua câmera com um toque duplo na parte traseira do telefone, por exemplo, isso poderia ser um pequeno recurso útil.

O iOS 14 possui um novo recurso Back Tap em Acessibilidade e é interessante. Você pode executar ações rápidas tocando duas ou três vezes na parte traseira * do seu iPhone *. Torneiras literalmente rápidas nas costas; trabalha com um caso.



Isso inclui ações do sistema e atalhos personalizados. pic.twitter.com/87uJU9qAtu - Federico Viticci (@viticci) 23 de junho de 2020

Aparentemente, o recurso funcionará mesmo em casos, o que também é um ótimo bônus. Em outros lugares, porém, mais pequenos ajustes foram descobertos.

A Apple vem implementando o carregamento mais inteligente de seus iPhones há um tempo, certificando-se de que eles atinjam sua capacidade total de maneira inteligente antes que você precise deles, para prolongar a vida útil da bateria.

Agora, essa mesma idéia também será aplicada aos AirPods, mantendo-os a 80% de carga até que eles saibam que em breve serão escolhidos e usados com base em padrões históricos, quando chegarão a 100%.

Outras pequenas mudanças que foram notadas incluem um sistema de reconhecimento de som que pode fazer com que o seu iPhone ouça coisas como uma sirene de alarme de bebê chorando ou fumando e, em seguida, exibindo uma notificação para garantir que você esteja ciente. Também é adicionada uma configuração para permitir que os usuários concedam apenas acesso limitado ao rolo da câmera quando um aplicativo deseja usar suas fotos.

Da privacidade à acessibilidade, essas podem ser as mudanças mais sísmicas, mas cada uma delas é certamente bem-vinda e contribui para a imagem geral de que o iOS 14 pode ser um ótimo lançamento para a maioria dos usuários, desde que possa evitar os bugs que afetaram o iOS 13.