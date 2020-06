O que são os clipes de aplicativos no iPhone e como eles funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima grande atualização de software da Apple - iOS 14 - virá com uma série de novos recursos quando chegar no final deste ano.

Um desses recursos é o App Clips. Aqui estamos explicando tudo o que você precisa saber sobre os clipes de aplicativos e como eles funcionarão.

Existe um aplicativo para praticamente tudo o que você deseja fazer no seu iPhone , mas geralmente há momentos em que você não tem o aplicativo que precisa quando precisa, como um aplicativo de estacionamento específico ao pagar pelo estacionamento. É aí que entram os App Clips.

Um clipe de aplicativo é uma pequena parte de um aplicativo focado em uma tarefa específica e projetado para aparecer assim que você precisar, como pedir um café ou alugar uma scooter.

Os clipes de aplicativos são pequenos - com menos de 10 MB - iniciando em segundos na parte inferior do iPhone e eliminando a necessidade de encontrar o aplicativo correto no iPhone ou fazer o download na App Store, os quais demoram muito mais tempo do que o lançamento do App Clip.

Como o nome sugere, os clipes de aplicativos são trechos ou clipes de um aplicativo que se concentram na parte que você precisa, como a página de pagamento de estacionamento.

Se um App Clip estiver disponível para o aplicativo necessário no momento, você poderá encontrá-los por meio de códigos do App Clip, tags NFC ou códigos QR, digitalizando-os com a câmera do seu iPhone ou tocando na etiqueta NFC. Eles também podem ser lançados no Safari, Mapas e Mensagens .

Um cartão do App Clip será exibido na parte inferior da tela do iPhone, com a opção de "Abrir" o App Clip. A tarefa que o Clipe de aplicativo concluirá quando você tocar em Abrir será exibida ao lado do botão de ação Abrir, abaixo do nome do aplicativo.

Por exemplo, se você quiser alugar uma scooter através do Spin, um Spin App Clip aparecerá na parte inferior do seu iPhone quando você digitalizar o código na scooter, com "Toque em Abrir para desbloquear esta scooter e andar".

Depois de abrir, a opção de pagar com o Apple Pay e concordar com os termos e condições será exibida. Você não precisará abrir o aplicativo completo para concluir a tarefa, mas existe a opção de vê-lo na App Store, na parte superior da página, se você deseja fazer o download ou visualizá-lo, se já o tiver. no seu iPhone.

Você poderá fazer login usando o login com a Apple para os aplicativos nos quais precisa se inscrever e fazer transações instantaneamente usando o Apple Pay, tornando tudo rápido, simples e seguro. Depois de concluir a tarefa, o clipe de aplicativo desaparecerá.

A disponibilidade de um clipe de aplicativo para um aplicativo específico dependerá de seus desenvolvedores. A idéia de visualizar os recursos das próximas atualizações de software meses antes da chegada é dar aos desenvolvedores tempo para desenvolver o que precisam para tirar proveito de recursos como os App Clips.

No momento, não sabemos quais aplicativos usarão os clipes de aplicativos, mas o recurso faz mais sentido para alguns aplicativos do que outros, como aplicativos de estacionamento ou aplicativos de aluguel de bicicletas ou scooters. Atualizaremos esse recurso quando tivermos detalhes de quais aplicativos oferecerão clipes de aplicativos.

Com base na apresentação da WWDC, os App Clips estarão disponíveis para Spin, Etsy, Drop Recipes, Park Whizz, entre outros.

Os App Clips chegarão com o iOS 14, que será lançado no final de 2020, provavelmente por volta de setembro, quando os próximos iPhones serão lançados. A atualização do software iOS 14 estará disponível para iPhone 6s e posterior.

Você pode ler o recurso de requisitos do sistema do iOS 14 para obter mais informações.