Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou o iOS 14. Está visualizando os principais recursos da atualização na WWDC 2020, e as maiores mudanças envolvem a tela inicial.

Para deixar claro, este é o primeiro olhar oficial para a próxima grande atualização de software para iPhone. A Apple disse que trará widgets para a tela inicial, bem como uma nova exibição da "App Library" que organiza automaticamente seus aplicativos em grupos e listas úteis. A Biblioteca de aplicativos permitirá que você oculte aplicativos na tela inicial principal. Na verdade, ele nos lembra a gaveta de aplicativos do Android, mas mais inteligente.

Os widgets eram limitados anteriormente à visualização Hoje. Agora, eles estarão na tela inicial principal, ao lado de seus aplicativos. A Apple disse que também criou uma nova "galeria de widgets" para você encontrar widgets. Inclusive inclui um widget "Smart Stack" que mostra aplicativos relevantes com base na hora do dia. É uma seleção selecionável que usa inteligência no dispositivo para exibir o que você deseja.

Outros novos recursos incluem um novo aplicativo Translate que será incorporado ao iOS, além de atualizações para o Messages e o Apple Maps e muito mais.

Com o aplicativo Traduzir, você poderá inserir texto ou ditar mensagens a serem traduzidas para 11 idiomas. Em Mensagens, você pode fixar contatos e conversas na parte superior do aplicativo Mensagens. A Apple também está adicionando conversas encadeadas em bate-papos em grupo e menciona notificações.

A Apple disse que o Apple Maps está recebendo guias selecionados pelo Zagat, AllTrails e outros, para servir melhor as recomendações. O Maps também está adicionando suporte para ciclismo, com alertas de elevação, ciclovias, escadas e estradas. O ciclismo será lançado pela primeira vez em Nova York, Los Angeles, Bay Area, Xangai e Pequim. O Google Maps também está adicionando um recurso de Roteamento EV que o direcionará para uma estação e acompanhará sua cobrança, levando em consideração coisas como elevação.

Deseja ver o que mais há de novo? Estamos reunindo as principais mudanças do iOS 14 aqui .