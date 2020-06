Novo vazamento do iPhone 12 sugere um design mais angular

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Vazamentos no design do iPhone 12 sugerem um aparelho com arestas mais angulares, o que nos lembra um pouco os lados do iPhone 4 e 5.

Como o iPhone 4 é o melhor design para iPhone de todos os tempos (desculpe, mas foi), isso não é ruim. Também é semelhante ao angular iPad Pro. Mas o restante do design é amplamente semelhante ao iPhone 11, lançado em setembro passado.

O vazamento vem do usuário do Twitter JinStore , onde um Apple Premium Reseller da Nova Zelândia compartilha fotos de moldes provavelmente feitos por um fabricante de acessórios. É um pouco surpreendente, já que a Apple não se esforçou para identificar a fonte dos tweets, enquanto não tivemos vazamentos dessa fonte antes.

O entalhe nos moldes também parece maior do que esperávamos - acreditamos que a Apple está preparada para reduzir a quantidade de espaço que ocupa esse tempo.

No entanto, o molde pode não ser uma representação precisa, pois geralmente também é baseado em informações enxutas.

Ainda esperamos que o iPhone 12 seja lançado no outono, mas talvez algumas semanas depois do habitual, devido à atual situação global. Também deve haver um iPhone 5G .