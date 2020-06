Nove iPhones novos e uma atualização para Mac encontrados na listagem da EEC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma coleção de novos produtos da Apple foi listada pela Comissão Econômica da Eurásia, incluindo modelos do iPhone 12 e uma atualização para Mac.

Os dispositivos de arquivamento no EEC são necessários antes que os produtos possam ser vendidos na região e uma seleção de iPhones não lançados foi enviada com os números de série A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 e A2411.

Embora existam nove dispositivos diferentes, não é provável que todos sejam modelos diferentes. As designações podem ser para diferentes variantes dos mesmos tipos de iPhone, como aparelhos iPhone 12 com diferentes opções de armazenamento. Ou, eles poderiam ter chips de rede ligeiramente alterados, para uso em várias zonas.

Pensa-se que o iPhone 12 tenha quatro sabores no total: iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max.

Em termos de Mac, um "computador pessoal" é listado com o número de série A2330. E, embora haja rumores de um novo iMac para estrear na WWDC no final deste mês, o Apple Insider ressalta que os iMacs têm números de série que começam com "A1". Os modelos do MacBook Pro começam com "A2".

Portanto, de acordo com essas informações, outro MacBook Pro poderá chegar em breve - para acompanhar a variante de 13 polegadas 2020 lançada recentemente.

Descobriremos mais, especialmente sobre o MacBook, nas próximas semanas e meses.