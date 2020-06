O lançamento do iPhone 12 está atrasado, de acordo com o fornecedor do chip

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O iPhone 12 parece ter um pequeno atraso em seu lançamento, portanto, espere que ele esteja conosco mais tarde do que o habitual slot da segunda semana de setembro.

Nós já tínhamos ouvido isso de algumas fontes - detalhadas em nosso amplo recurso do iPhone 12 -, mas agora a fabricante de chips Broadcom sugeriu um "grande atraso no ciclo do produto" em uma ligação de ganhos com analistas e investidores.

O chefe da Broadcom, Hock Tan, não se referiu diretamente à Apple, mas também disse que era um cliente de "grandes telefones celulares norte-americanos". Ele confirmou que o hardware da Broadcom estava no novo telefone.

Isso significa que poderíamos ver o lançamento do iPhone no final de setembro ou durante outubro, com lançamento em novembro. Achamos improvável que a Apple espere até novembro para lançá-lo, mas lançou o iPhone X no início de novembro de 2017, portanto é possível.

A Apple é um grande cliente da Broadcom e fechou um acordo de US $ 15 bilhões com eles em janeiro - a empresa fabrica componentes sem fio para o iPhone.

Dentro do iPhone 11, por exemplo, ele fornece Wi-Fi e Bluetooth, além de outro chip de RF.

Também sabemos que a Apple planeja usar o hardware Qualcomm 5G para um próximo iPhone 5G , embora não esteja claro se este será o iPhone 12 Pro e Pro Max ou um modelo separado.

A medida significa que a receita da Brodcom para o produto aparecerá em seus resultados um quarto depois do que o normal, daí o motivo pelo qual foi particularmente notável para a empresa.