O Safari disse que possui tradução e suporte completo ao Apple Pencil no iOS 14

De acordo com um relatório recente, a Apple trará tradução embutida para o Safari no iOS 14, além de melhor suporte para o Apple Pencil em iPads.

É sugerido que, quando for lançado, e o iOS 14 for lançado, você poderá traduzir páginas da web de outros idiomas para o seu próprio país sem precisar usar nenhum outro serviço, como o Google Translate.

Você poderá selecionar manualmente as páginas que deseja traduzir ou simplesmente deixá-lo para fazê-lo automaticamente em qualquer página que não esteja no seu próprio idioma. Ou pelo menos, é isso que é revelado pelo 9to5Mac .

O site de tecnologia ganhou acesso a uma versão anterior do iOS 14 - que atualmente não está disponível para desenvolvedores ou para o público - e esse é um dos recursos que foram descobertos.

Há uma sensação de que essa tradução do Safari é apenas um passo inicial para uma solução mais abrangente do sistema. Aparentemente, também está sendo testado com outros aplicativos. A App Store é mencionada especificamente, com descrições e análises de aplicativos sendo traduzidas para o idioma do usuário automaticamente pelo sistema operacional.

Todas essas traduções também funcionam offline e não precisam de conexão com a Internet.

Outro recurso descoberto é o suporte mais amplo ao Pencil para iPads no Safari. Isso significa que você não pode apenas rolar para cima e para baixo, ou selecionar, com o lápis. Em vez disso, parece que você poderá marcar páginas da Web, realçando e desenhando nelas.

Exatamente como essas traduções e o novo suporte a Lápis vão funcionar ainda não foi revelado, com a Apple ainda não tendo anunciado o iOS 14 ou mostrando oficialmente algum de seus novos recursos.

A empresa de tecnologia normalmente lança novo software em sua conferência anual da WWDC em junho, que na maioria dos anos aconteceria nesta semana ou na próxima, mas foi levada para um evento on - line apenas em 22 de junho .

Nesse momento, descobriremos exatamente o que está por vir, para quais dispositivos ele estará disponível e quando poderemos colocar a mão na versão beta pública.