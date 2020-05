iPhone 12 Max usará monitores LG OLED pela primeira vez

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Segundo relatos, a Apple encomendou 12 milhões de telas OLED de fator de forma pequeno da LG para uso no iPhone 12 Max - quebrando o monopólio de fabricação da Samsung em telas OLED para novos aparelhos da Apple .

A LG já fornece painéis para o iPhone que usam telas de LED, agora será oferecida uma das novas gerações para ver o desempenho.

Site de notícias coreano O Elec alega que a LG fornecerá os displays OLED de 6,1 polegadas para o 12 Max, enquanto a Samsung continuará fornecendo sua tecnologia de exibição para o iPhone 12, 6,1 polegadas, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro de 5,4 polegadas. Máx.

Suas fontes dizem que a LG Display enviará 20 milhões de painéis P-OLED para iPhones em 2020. A Samsung vendeu 50 milhões no ano passado e provavelmente fará pelo menos esse número novamente.

Os modelos Pro do iPhone 12 usarão a mais recente tecnologia de tela Y-OCTA da Samsung, que, como detalhes do 9to5Mac , elimina um substrato separado do sensor de toque, resultando em uma tela mais fina. Possivelmente ainda mais claro.

Também é dito que o iPhone 12 Pro e Pro Max terão taxas de atualização de tela de 120Hz. E eles podem ter zoom 3x na câmera traseira.

Deveríamos saber mais sobre a preparação para o lançamento, que pode ser um pouco atrasada este ano (a partir do horário normal de lançamento em setembro), devido às cadeias de suprimentos serem afetadas pela atual crise global.