A Apple lançou o iOS 13.5 e o iPadOS 13.5 para iPhone e iPad, respectivamente. Essas são as principais atualizações de software que seguem o iOS 13.4.1 e o iPadOS 13.4.1. Eles trazem recursos de saúde relacionados à pandemia, incluindo a API de notificação de exposição criada pela Apple e pelo Google.

As atualizações de software para iOS e ‌‌‌iPadOS‌‌‌ 13.5 estão disponíveis para todos os dispositivos elegíveis. Você pode baixá-los pelo ar através do aplicativo Configurações.

Para acessar as atualizações, vá para Configurações> Geral> Atualização de software.

As atualizações de software mais recentes da Apple adicionam a API de notificação de exposição, que permitirá às autoridades de saúde pública criar aplicativos de rastreamento de contatos COVID-19 para ajudar a diminuir a propagação do novo coronavírus. Detalhamos detalhadamente o sistema de Notificação de Exposição da Apple e do Google em nosso guia aqui . É uma tecnologia baseada em Bluetooth, e essas atualizações de software foram projetadas para estabelecer as bases para isso.

Os aplicativos que usam a API "Notificação de exposição" permitem receber notificações caso você entre em contato com alguém que foi diagnosticado com COVID-19 e deseja compartilhar essas informações. Aplicativos de governos e autoridades de saúde de mais de 22 países se inscreveram para participar, o que significa que os aplicativos COVID-19 que usam a Notificação de Exposição devem chegar em breve.

A Apple está incluindo uma opção de Registro de exposição, em Configurações, que permitirá que você não participe das notificações de exposição COVID-19 se um aplicativo de integridade estiver instalado. Veja como a Apple explicou:

"O que construímos não é um aplicativo - as agências de saúde pública incorporarão a API em seus próprios aplicativos que as pessoas instalam. Nossa tecnologia é projetada para fazer com que esses aplicativos funcionem melhor. Cada usuário decide se deve ou não optar por participar. às notificações de exposição; o sistema não coleta ou usa o local do dispositivo; e se uma pessoa é diagnosticada com COVID-19, cabe a eles informar ou não isso no aplicativo de saúde pública. A adoção do usuário é a chave para o sucesso e acreditamos que essas fortes proteções à privacidade também são a melhor maneira de incentivar o uso desses aplicativos. Hoje, essa tecnologia está nas mãos de agências de saúde pública de todo o mundo que assumirão a liderança e continuaremos apoiando seus esforços ".

As atualizações de software mais recentes da Apple facilitam o desbloqueio de um iPhone ou iPad com uma senha ao usar uma máscara ou cobertura de pano. Isso se deve ao grande número de pessoas que usam regularmente proteção facial durante a pandemia de coronavírus. Agora, a tela da senha aparece mais rapidamente quando um dispositivo iOS detecta que você está usando uma máscara que oculta o rosto depois que você desliza o dedo para cima.

A Apple atualizou o Group FaceTime com uma nova alternância que desativa o aumento automático do bloco pertencente à pessoa que está falando. Por padrão, o Group FaceTime terá um bloco para cada pessoa, mas a pessoa que fala obtém um bloco maior e mais focado. Uma nova opção de destaque automático no aplicativo Configurações, no entanto, desativa o recurso, para que todos os participantes sejam mostrados na grade.

Há um novo botão de alternância no aplicativo Saúde para mostrar as informações de identificação médica na tela de bloqueio quando um ‌iPhone‌ está bloqueado, e agora você pode compartilhar informações de identificação médica automaticamente com despachantes de emergência ao fazer uma chamada de emergência.

Não. Existem correções de erros adicionais e recursos incluídos. Para detalhes completos, consulte as notas de lançamento aqui.