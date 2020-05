Grande vazamento do iPhone 12 fornece todas as especificações de exibição

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple pode estar preparando quatro versões do iPhone 12 , com uma variedade de tecnologias de exibição diferentes, se houver a possibilidade de acreditar nos últimos vazamentos.

As informações vêm de @DCSSRoss no Twitter, da Display Supply Chain, que possui um histórico estabelecido com detalhes dos próximos dispositivos. Como especialista em telas, não é surpresa ver muitos detalhes sobre o que os próximos modelos do iPhone oferecerão em termos de recursos de tela.

Espera-se que o iPhone de nível básico, chamado simplesmente de iPhone 12, tenha uma tela de 5,4 polegadas com resolução de 2340 x 1080 pixels, resultando em 475ppi. A resolução Full HD + pode não parecer tão alta, mas nesse tamanho, resulta em pixels densamente compactados para muitos detalhes.

Diz-se que o iPhone 12 possui uma tela OLED da Samsung e será de 8 bits, o que significa que não será compatível com HDR, o que requer um painel de 10 bits.

O passo a passo é o iPhone 12 Max com uma tela de 12,1 polegadas, aumentando a resolução para 2532 x 1170 pixels para 460ppi. Novamente, é nítido, mas não tão nítido quanto o iPhone 12, embora a diferença seja pequena. Desta vez, esperamos telas OLED da BOE e LG Display e, novamente, nenhum suporte para HDR.

Resumo das especificações de exibição do iPhone 12 pic.twitter.com/HaWSxuxMf3 - Ross Young (@DSCCRoss) 18 de maio de 2020

Passando para os modelos Pro - os modelos premium da Apple -, o iPhone Pro deve vir com uma tela de 6,1 polegadas novamente, oferecendo a mesma resolução que o 12 Max, então 2532 x 1170 pixels (460ppi). Desta vez, espera-se que seja um monitor OLED da Samsung e 10 bits, para suportar HDR - embora a Apple o chame de XDR por "faixa dinâmica extrema" em seus displays Super Retina XDR, como encontrado no iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

O iPhone 12 Pro Max se expandirá para 6,7 polegadas, com uma resolução de 2778 x 1284 pixels, mas esse tamanho sai a 458ppi, portanto não há diferença real na densidade de pixels entre esses dispositivos. Novamente, é uma tela OLED da Samsung com suporte para HDR.

Pensa-se que o iPhone 12 atenha a 60fps, embora haja rumores de que os modelos do iPhone 12 Pro poderiam ser ProHz de 120Hz, embora acreditemos que isso esteja em desenvolvimento e longe de ser confirmado.

Esperamos que os modelos Apple iPhone 12 sejam lançados em setembro de 2020.