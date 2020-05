Como restaurar o seu iPhone a partir do iCloud ou de um backup do computador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Digamos que você redefina as configurações de fábrica do seu iPhone, ou talvez o seu iPhone esteja agindo de maneira instável - de qualquer maneira, existe uma maneira fácil de recuperar o funcionamento do sistema: restaurá-lo a partir de um backup.

Assim como você deve fazer o backup do computador, é importante que o iPhone salve automaticamente uma cópia de suas informações - como dados do aplicativo, organização da tela inicial, fotos, histórico de compras, correios de voz visuais e muito mais - a cada 24 horas via iCloud ou quando conectado para o seu computador com o iTunes aberto. Dessa forma, você sempre tem um backup recente e pode obter acesso aos seus dados, caso algo dê errado.

Depois de fazer o backup de tudo, você pode até apagar o iPhone, incluindo conteúdo e configurações, e, ainda assim, recuperará tudo. Aqui está como.

Ligue o seu iPhone. Você verá uma tela Hello se o seu dispositivo for novo ou tiver sido apagado. Em seguida, siga as etapas de configuração na tela até chegar à tela Aplicativos e dados. Lá, toque em Restaurar no iCloud Backup e entre no iCloud com seu ID Apple. Em seguida, siga estas etapas:

Escolha um backup. Olhe a data e talvez escolha a mais recente. Depois de escolher, a transferência é iniciada. Você pode ser solicitado a atualizar para um software mais recente. Nesse caso, siga as etapas. Quando solicitado, entre com seus IDs da Apple para restaurar seus aplicativos e compras

Você pode tocar em pular a etapa 4 e entrar mais tarde, mas não poderá usar aplicativos até entrar com seu ID Apple. Além disso, mantenha-se conectado ao Wi-Fi ou 4G LTE enquanto restaura o iPhone a partir de um backup do iCloud e aguarde a conclusão da barra de progresso. Conteúdo como aplicativos, fotos, músicas e outras informações pode levar várias horas ou dias, dependendo da quantidade de informações.

Permaneça conectado à energia enquanto você deixa o processo de restauração concluído.

Se você possui um Mac executando o macOS Catalina 10.15, abra o Finder. (Possui um PC ou um Mac executando o macOS Mojave 10.14? Abra o iTunes.) Em seguida, conecte seu iPhone ao computador com um cabo. Pode ser necessário digitar a senha do dispositivo ou aceitar "Confiar neste computador" para continuar. Você poderá selecionar seu iPhone na janela do Finder ou no iTunes. Agora, siga estes passos:

Selecione Restaurar backup. Escolha um backup. Olhe a data e talvez escolha a mais recente. Clique em Restaurar e aguarde a conclusão da restauração. Você pode ser solicitado a digitar a senha para um backup criptografado. Mantenha o dispositivo conectado após reiniciar e aguarde a sincronização com o computador. Você pode desconectar quando a sincronização terminar.

Confira a página de suporte da Apple para mais detalhes.