Detalhes significativos do iPhone 12 Pro vazaram on-line, com os telefones principais chegando com melhorias na tela, câmera, bateria e Face ID.

A tela nos modelos Apple de 6,1 e 6,7 polegadas é reivindicada como capaz de uma taxa de atualização de 120Hz, com a capacidade de mudar para 60Hz dinamicamente para conservar a vida da bateria (como o iPad Pro ).

As baterias também serão aprimoradas (em relação aos equivalentes do iPhone 11 Pro ), com o 12 Pro de 6,7 polegadas que vem com uma bateria de 4.400mAh, a fim de manter uma vida útil longa, mesmo com mais recursos.

Além do design de entalhe menor anteriormente divulgado, o Face ID adotará um campo de visão mais amplo, a fim de desbloquear o iPhone, mesmo quando o ângulo é mais obtuso.

E a câmera traseira muda, incluindo uma atualização para o zoom 3x (acima do zoom 2x nos modelos atuais). Também já ouvimos falar do scanner LiDAR na parte traseira , enquanto o foco automático, o desempenho da fotografia com pouca luz e o Smart HDR também são recomendados para aprimoramentos.

A última rodada de rumores veio de Max Weinbach e de um vídeo postado por EverythingApplePro , que você pode ver abaixo.

Acredita-se que o iPhone 12 Pro esteja chegando no final de setembro, possivelmente em outubro (se os rumores sobre a cadeia de suprimentos se tornarem reais).

É emocionante, porém, que a linha do iPhone 12 contenha ou compreenda os primeiros aparelhos 5G da Apple.