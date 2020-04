Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você provavelmente viu esta manchete e pensou: "É fácil tirar uma captura de tela. Eles publicaram um guia completo para isso?" Mas nos ouça.

Há mais de um iPhone, e alguns modelos requerem um conjunto diferente de ações para salvar rapidamente uma imagem do que é visível na tela. O mesmo com o iPad. Por exemplo, se você possui um iPhone 6 há anos e atualizou recentemente para o iPhone 11 Max Pro, talvez não tenha idéia de como fazer uma captura de tela. Todo o processo mudou desde a remoção do botão home! Portanto, este guia passo a passo.

Também detalhamos exatamente onde encontrar suas capturas de tela depois de tirá-las, além de como gravar sua tela e salvar o vídeo!

Depois de tirar uma captura de tela, uma miniatura aparecerá brevemente no canto da tela. Toque na miniatura para abri-la ou deslize para a esquerda para descartá-la.

Pressione o botão Lateral e o botão Aumentar volume ao mesmo tempo e solte rapidamente os dois botões.

Pressione o botão lateral e o botão Início ao mesmo tempo e solte rapidamente os dois botões.

Pressione o botão Superior e o botão Início ao mesmo tempo e, em seguida, solte rapidamente os dois botões.

Pressione o botão Superior e o botão Aumentar volume ao mesmo tempo e solte rapidamente os dois botões.

Pressione o botão Superior e o botão Início ao mesmo tempo e, em seguida, solte rapidamente os dois botões.

Abra o aplicativo Fotos no seu iPhone ou iPad e vá para Álbuns> Capturas de tela para encontrar todas as suas capturas de tela.

Primeiro, adicione a opção de gravar na tela no seu Centro de controle: Configurações> Centro de controle> Personalizar controles> e toque em + ao lado de Gravação de tela. Em um iPhone X ou posterior ou iPad com iOS 12 ou posterior ou iPadOS, deslize para baixo no canto superior direito da tela para acessar o Centro de Controle. Os proprietários de dispositivos mais antigos podem deslizar para cima na parte inferior de qualquer tela.

Agora, siga estes passos:

Pressione e segure o botão da tela Gravar (círculo vermelho) e toque em Microfone. Toque em Iniciar gravação e aguarde a contagem regressiva. Abra o Centro de Controle e toque no botão Círculo vermelho para parar a gravação. Ou toque na barra de status vermelha na parte superior da tela e toque em Parar.

É isso aí! Agora vá para o aplicativo Fotos e selecione sua gravação de tela (ela será salva como um arquivo de vídeo).

Confira a página de suporte do iPhone da Apple aqui ou a página de suporte do iPad aqui.