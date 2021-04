Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você deve ter visto este título e pensado: "É fácil fazer uma captura de tela. Eles publicaram um tutorial inteiro para isso?" Mas ouça-nos.

Existe mais de um iPhone , e certos modelos exigem um conjunto diferente de ações para salvar rapidamente uma imagem do que está visível na tela. O mesmo acontece com o iPad. Por exemplo, se você tem um iPhone 7 há anos e recentemente atualizou para o iPhone 12 mini , pode não ter ideia de como fazer uma captura de tela.

Todo o processo mudou desde a remoção do botão home, daí este guia passo a passo.

Também detalhamos exatamente onde encontrar suas capturas de tela depois de tirá-las, além de como gravar sua tela e salvar o vídeo.

Depois de tirar uma captura de tela, uma miniatura aparecerá brevemente no canto da tela. Toque na miniatura para abri-la ou deslize para a esquerda para dispensá-la. Se você fizer uma captura de tela de uma página da web, há um ótimo truque para ver a página de página inteira, sobre o qual você pode ler em nosso recurso separado .

Para fazer uma captura de tela em modelos de iPhone usando o ID facial: Pressione o botão lateral e o botão Aumentar volume ao mesmo tempo e, em seguida, solte ambos os botões rapidamente.

Para fazer uma captura de tela em modelos de iPhone com Touch ID e um botão lateral: Pressione o botão Lateral e o botão Início ao mesmo tempo e, em seguida, libere ambos os botões rapidamente.

Para fazer uma captura de tela em modelos de iPhone com Touch ID e um botão superior: Pressione o botão Superior e o botão Início ao mesmo tempo e, em seguida, libere ambos os botões rapidamente.

Depois de tirar uma captura de tela, uma miniatura aparecerá brevemente no canto da tela. Toque na miniatura para abri-la ou deslize para a esquerda para dispensá-la.

Pressione o botão Superior e o botão Aumentar volume ao mesmo tempo e, em seguida, solte ambos os botões rapidamente.

Pressione o botão Superior e o botão Início ao mesmo tempo e, a seguir, solte ambos os botões rapidamente.

O iPad Air (2020) possui Touch ID embutido no botão liga / desliga. Para fazer uma captura de tela no iPad Air (2020) , pressione o botão liga / desliga com o Touch ID e o botão de aumentar o volume ao mesmo tempo e solte ambos os botões rapidamente.

Abra o aplicativo Fotos no seu iPhone ou iPad e vá para Álbuns> Capturas de tela para encontrar todas as suas capturas de tela.

Primeiro, adicione a opção de gravação de tela ao seu Centro de controle: Configurações> Centro de controle> Toque em "+" ao lado de Gravação de tela. Então, em um iPhone X ou posterior ou um iPad executando iOS 12 ou posterior ou iPadOS, deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela para acessar o Centro de Controle. (Os proprietários de dispositivos mais antigos podem deslizar de baixo para cima em qualquer tela).

Agora, siga estas etapas:

Mantenha o botão da tela Gravar pressionado (círculo vermelho) e toque em Microfone. Toque em Iniciar gravação e aguarde a contagem regressiva. Abra o Centro de controle e toque no botão Círculo vermelho para interromper a gravação. Ou toque na barra de status vermelha na parte superior da tela e toque em Parar.

É isso! Agora vá para o aplicativo Fotos e selecione sua gravação de tela (ela será salva como um arquivo de vídeo).

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 30 Abril 2021

Verifique a página de suporte do iPhone da Apple aqui ou a página de suporte do iPad aqui.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Britta O'Boyle.