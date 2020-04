Apple iPhone 12 e 5G modelos supostamente adiado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple atrasou a produção de sua linha de iPhone 2020, o que poderia resultar em uma data de lançamento posterior ao esperado.

Diz-se que a produção em massa de quatro novos modelos de iPhone - o iPhone 12 , 12 Pro, 12 Max e, possivelmente, o primeiro iPhone 5G da empresa - foi adiada à luz da atual situação global.

Tanto a cadeia de suprimentos quanto a demanda do consumidor são considerações, com "pessoas familiarizadas com o assunto" citadas como fontes pelo Wall Street Journal.

O novo cronograma de produção sugerido sugere que a Apple sediará seu evento anual de lançamento do iPhone pelo menos um mês depois do habitual, então outubro e não setembro.

Além disso, diz-se que a Apple não fabricará tantos dispositivos quanto em 2019. O relatório do WSJ afirma que fabricará 20% menos iPhones, na verdade.

No entanto, a Apple recentemente adicionou um dispositivo extra à mistura, na forma do 2020 iPhone SE.

Como o iPhone atual mais barato do mercado, é uma alternativa interessante à tradicional linha iPhone da Apple, que atualmente inclui o iPhone XR, iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Traremos mais sobre os planos do iPhone 12 à medida que os ouvirmos.