Nenhum iPhone SE Plus este ano, 2021 mais provável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está planejando uma versão maior do novo iPhone SE de baixo custo, mas o aparelho não será lançado até o segundo semestre de 2021, de acordo com o notável analista da Apple Ming-Chi Kuo (via MacRumors ).

O telefone mais recente da Apple, o iPhone SE , foi apresentado globalmente em meados de abril de 2020, com um preço inicial de US $ 399 (£ 419). É o iPhone mais barato disponível. Ainda assim, o analista de tecnologia e o YouTuber Jon Prosser está provocando que acabará se juntando a uma variante de tamanho grande. Ele postou um breve tweet sobre o assunto, mas deixou de compartilhar detalhes interessantes sobre o próximo telefone.

Deverá ter algumas novidades do iPhone SE Plus em breve. - Jon Prosser (@jon_prosser) 18 de abril de 2020

Se você precisava de mais provas da existência do telefone, Kuo também afirmou que o iPhone SE Plus está funcionando. Anteriormente, ele disse que seria lançado no primeiro semestre do ano que vem, mas, é claro, ele agora recuou e afirmou: "A Apple provavelmente adiará o novo modelo".

O iPhone SE é considerado sucessor do último iPhone SE, bem como um substituto para o iPhone 8 e iPhone 8 Plus descontinuados. Ele provavelmente ficará ao lado do SE padrão, oferecendo um design semelhante com uma tela um pouco maior de 5,5 ou 6,1 polegadas. Espera-se que também contenha o mesmo chipset A13 Bionic. Provavelmente também terá o Touch ID em vez do Face ID.

Ainda não sabemos nada sobre o preço, mas suspeitamos que a variante Plus tenha preços razoáveis, assim como o iPhone SE.