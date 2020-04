Boatos do iPhone SE Plus: haverá um iPhone SE maior?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O iPhone SE foi anunciado em 15 de abril de 2020. É essencialmente o iPhone 8 em termos de design, com a mesma construção de alumínio e vidro. E, segundo todas as contas, já é extremamente popular já que é um substituto ideal para quem deseja que um novo iPhone com botão Home substitua um modelo antigo.

Há rumores de que o novo telefone pelo menos nos últimos dois anos, mas alguns comentaristas sugeriram antes do lançamento que haveria uma versão maior do iPhone SE Plus entre esse iPhone de 4,7 polegadas e o iPhone XR de 6,1 polegadas .

Agora que o SE foi lançado, continuam a surgir rumores de que este telefone está chegando e reunimos toda a especulação aqui.

Entre 4,7 polegadas e 6,1 polegadas

Rumores apontando para 5,5 polegadas

Painel LCD

O atual Apple iPhone SE possui uma tela de 4,7 polegadas com uma resolução de 1334 x 750 pixels. Qualquer versão maior se encaixaria entre este iPhone e o iPhone XR de 6,1 polegadas.

Em outras palavras, seria um telefone com uma tela entre 5 e 6 polegadas de tamanho, mas com um botão home e um Touch ID como o iPhone SE. Os rumores estão apontando para 5,5 polegadas no momento.

O SE maior, sem dúvida, teria True Tone, de modo que a tela se adaptará às condições do ambiente para fornecer os melhores recursos visuais, além de suporte para Dolby Vision e HDR10.

Igual ao iPhone SE - câmera traseira única de 12MP, f / 1.8

Modo retrato, iluminação retrato, HDR inteligente

Captura de vídeo de até 4K 60fps

Há uma única câmera no iPhone SE 2020. Ele usa o mesmo sensor do iPhone 8, mas com a inteligência do iPhone 11. É possível que um iPhone SE maior possa ter uma câmera dupla, mas achamos que provavelmente ficaria com o solteiro.

Isso significa que ele teria as mesmas especificações do SE - veja acima e do iPhone 11, incluindo todos os seis efeitos de iluminação de retrato e Smart HDR.

Apple A13 Bionic

64/128 / 256GB de armazenamento

Carregamento sem fio

O iPhone SE 2 usa a plataforma Apple A13 Bionic, o mesmo chip que alimenta o iPhone 11. O SE Plus do próximo ano provavelmente ficará com isso, além das opções de armazenamento de 64/128 / 256GB do modelo atual.

Como o iPhone SE, sem dúvida, também suporta carregamento sem fio, carregamento rápido, Wi-Fi 6, Gigabit LTE e suporte para SIM duplo usando o eSIM.

Aqui estão todos os rumores sobre o iPhone SE Plus até agora.

Por causa da situação global, o analista Ming-Chi Kuo da TF Securities sugere que o maior iPhone SE Plus estreará em 2021, em vez de mais tarde em 2020.

Parece que a Apple pode estar planejando lançar um modelo de tamanho Plus do iPhone SE. Basicamente, isso substituiria o iPhone 8 Plus, agora descontinuado - agora não há um iPhone mais barato de tela grande, além do XR.

Apenas para colocar um gato entre os pombos, esse boato vai diretamente contra o pensamento atual e sugere que não veremos um sensor Touch ID no iPhone SE Plus, mas uma tela mais longa e o Face ID. Não temos certeza sobre este.

O analista Ming-Chi Kuo, da TF Securities, diz que a Apple lançará o iPhone SE2 Plus no primeiro semestre de 2021 e prevê que o tamanho da tela será de 5,5 ou 6,1 polegadas. No entanto, ele sugere que o Touch ID fará parte do botão liga / desliga do lado que não se encaixa no que sabemos agora sobre o iPhone SE (2020).