iPhone 12 para apresentar entalhe muito menor, sem perder nenhum sensor de Face ID?

Um desenho esquemático vazado revela que o próximo iPhone da Apple poderia apresentar um entalhe muito menor, sem reduzir o número de sensores necessários para fazer o Face ID funcionar .

Observando as imagens, parece que uma grande parte disso é alcançada movendo o fone de ouvido / alto-falante para o painel do telefone e pressionando os outros sensores necessários.

Isso significa que ainda há a câmera de infravermelho, o projetor de pontos, o iluminador de inundação e os sensores de proximidade e luz ambiente em um espaço que é drasticamente reduzido dos entalhes usados nos iPhones desde o iPhone X.

A imagem foi compartilhada pelo vazador da Apple, Jon Prosser no Twitter, e fornece uma boa indicação do que podemos esperar ver no iPhone 12.

A abordagem da Apple em relação à segurança e desbloqueio de telefones nos últimos dois anos deixou claro que acredita que o reconhecimento facial detalhado é a maneira mais segura de se autenticar, e é por isso que a empresa tem sido reticente em usar sensores de impressão digital na tela.

Como o reconhecimento facial usando apenas uma câmera pode ser facilmente enganado, a abordagem da Apple foi usar um sistema que não apenas analisa a aparência do rosto da pessoa, mas também mede a profundidade. Isso significa que os contornos do seu rosto são medidos com precisão, para garantir que você é realmente a pessoa que possui o telefone.

Fabricantes de Android como Samsung, OnePlus e Oppo optaram por sensores de impressão digital na tela, reduzindo os entalhes em recortes de tela na tela para nos trazer esses displays de ponta a ponta.

Por enquanto, com a mensagem da marca da Apple muito sobre privacidade e segurança, não faria sentido voltar para uma tecnologia que acredita ser menos segura.

Qualquer que seja o método de autenticação / desbloqueio que você preferir, é sempre bom lembrar que é tão seguro quanto o código PIN / senha necessário para desbloquear manualmente o telefone.