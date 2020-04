Preço do iPhone SE (2020): quanto custará o novo iPhone barato?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O novo iPhone barato da Apple está aqui. Não, não é o iPhone 9, mas o iPhone SE (Segunda geração), que estamos chamando de iPhone SE (2020) por simplicidade.

É um telefone de gama média baseado no iPhone 8 (agora descontinuado) do lado de fora e no iPhone 11 atualizado por dentro. Ele adere ao Touch ID como nas gerações mais antigas do iPhone e ainda possui um botão Início. O Face ID não é suportado.

O iPhone SE possui a mesma tela Retina de 4,7 polegadas com True Tone do iPhone 8 e pode caber em casos mais antigos do iPhone 8 (bem, é do mesmo tamanho). Também é à prova dágua e possui carregamento sem fio.

O telefone está disponível em preto, branco e Produto (RED), com tamanhos de armazenamento a partir de 64 GB, como nos outros modelos do iPhone. No entanto, os outros tamanhos disponíveis são 128 e 256 GB - não há modelo de 512 GB.

O iPhone SE (2020) estará disponível para pré-venda a partir de 17 de abril, enquanto a data de lançamento completa do iPhone SE será 24 de abril.

O novo iPhone SE custará 399 dólares nos EUA e 419 libras no Reino Unido . Os compradores do novo dispositivo também receberão um ano de Apple TV + de graça.

Nos EUA, a Apple venderá o novo telefone por US $ 9,54 por mês sem contrato, ou seja, 10,99 libras por mês no Reino Unido.

Vodafone UK

A rede diz: o iPhone SE está chegando em breve à Vodafone UK. Os clientes poderão comprar o novo dispositivo nos planos de dados ilimitados da Vodafone.