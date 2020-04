Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple, fora de sincronia com os lançamentos de telefone de setembro, revelou um novo smartphone iPhone SE.

O novo modelo, que substituirá o iPhone SE e o iPhone 8 originais lançados em 2016 e 2017, respectivamente, oferecerá um novo iPhone acessível para quem deseja manter o botão Touch ID Home e um tamanho de tela menor.

À primeira vista, o novo iPhone oferece o mesmo design que o iPhone 8, apresenta a mesma tela Retina de 4,7 polegadas com True Tone e até se encaixa em casos mais antigos do iPhone 8. Ele também manterá seu status à prova dágua IP67.

Disponível em preto, branco e Produto (RED), a única diferença real e perceptível em termos de design será que o logotipo na parte traseira mudou para ser centralizado para corresponder aos modelos iPhone 11 e iPhone 11 Pro .

Ao contrário da linha iPhone 8, no entanto, não haverá um modelo SE Plus disponível com a Apple claramente interessado em atingir um preço específico para atrair os clientes que não conseguiram comprar a linha iPhone 11 ou aproveitar o tamanho menor.

O que mudou, no entanto, é o poder de processamento e os recursos de armazenamento do iPhone SE (2020), entre outras coisas.

O iPhone SE (2ª geração) contará com o processador A13 Bionic encontrado no iPhone 11 e iPhone 11 Pro, e por isso oferecerá recursos aprimorados de fotografia através de sua única câmera traseira.

Além do processador e aumento de gráficos, ele também apresentará novas opções de armazenamento (64, 128 e 256 GB), bem como Haptic Touch , carregamento rápido, carregamento sem fio, Wi-Fi 6 e cartão SIM duplo com suporte a eSIM.

O novo modelo não contará com o chip U1 da Apple, encontrado na faixa do iPhone 11, ou 5G, com a expectativa de que a empresa retenha o suporte à conectividade de última geração até o lançamento em setembro.

Diferentemente das séries iPhone 10, iPhone 11 e iPad Pro da Apple, que pressionaram pela inclusão de mais e mais câmeras na parte traseira do dispositivo, o iPhone SE fica com uma única câmera.

Ele usa o mesmo sensor de câmera de 12 megapixels f / 1.8 de abertura do iPhone 8, mas o software e, portanto, seus recursos, foram bastante aprimorados.

A Apple diz que é capaz de alavancar o processador A13 Bionic para oferecer muitas das mesmas funcionalidades de fotografia encontradas nos modelos 11 e 11 Pro, incluindo todos os seis efeitos de iluminação de retrato e controle de profundidade usando o que a Apple chama de renderização semântica e marcação facial. Isso certamente atrairá aqueles que desejam tirar mais fotos.

A Apple diz que o novo iPhone SE estará disponível para pré-venda na sexta-feira, 17 de abril, e estará à venda no dia 24 de abril.

Vai custar £ 419 no Reino Unido e US $ 399 nos EUA.

Nos EUA, os clientes poderão obter o iPhone SE por US $ 9,54 por mês sem contrato. Os clientes também receberão 1 ano de Apple TV + grátis.