Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo relatório pretende revelar o roteiro dos produtos da Apple para o resto do ano, embora a maioria corrobore os relatórios e rumores existentes.

Segundo a Bloomberg , a Apple está trabalhando em quatro novos iPhones, chamados de iPhone 12 . A empresa está redesenhando os modelos iPhone Pro da série para que eles tenham bordas de tela mais planas, assim como o atual iPad Pro. Esse boato é interessante, já que o respeitado analista e vazador da Apple Ming-chi Kuo afirmou anteriormente que suas telas seriam ligeiramente curvadas.

A Bloomberg afirmou que os dois modelos do iPhone Pro virão com três câmeras na parte traseira. Um dos modelos do iPhone Pro terá uma tela “um pouco maior” do que a tela de 6,5 polegadas do iPhone 11 Pro Max, e seu entalhe no Face ID será menor. (Kuo disse que os modelos do iPhone Pro terão telas de 5,4 e 6,7 polegadas.) Eles também devem possuir o novo sistema de digitalização 3D LIDAR do iPad Pro .

Os dois modelos mais avançados do iPhone 2020 provavelmente não terão sistema de digitalização em 3D. Eles também têm módulos de câmera dupla.

Vale ressaltar que outro analista considerado também compartilhou recentemente um slide no Twitter que indicava que a Apple está quase terminando de prototipar os próximos modelos do iPhone, e que os telefones devem estar alinhados com o que Kuo está vazando.

A prototipagem para dispositivos iPhone 12 está quase finalizada!



Os detalhes finais estão muito bem alinhados com o que Kuo disse no ano passado!



Espere ver renderizações de CAD dos dispositivos dentro de um ou dois meses a partir dos seus leakers favoritos!



Agora vamos ver se a Apple pode tirá-los da EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2 - Jon Prosser (@jon_prosser) 6 de abril de 2020

Além dos novos modelos de iPhone, a Bloomberg disse que o alto-falante HomePod menor e mais barato provavelmente chegará até o segundo trimestre de 2020. Ele se parecerá com o HomePod existente, mas será pequeno, ou metade do tamanho. A Bloomberg também disse que novas versões do MacBook Pro, Apple TV, iMac e iPad estão a caminho, embora não haja informações sobre suas atualizações.

A Apple também não espera muito atraso nesses novos produtos, apesar da pandemia de coronavírus.