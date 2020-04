Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple parece estar criando um novo recurso iOS que permitirá que você veja e até use partes de aplicativos sem instalá-los no seu iPhone.

Referido como Clips, o recurso funciona quando um usuário do iPhone digitaliza um código QR, de acordo com o 9to5Mac , que analisou uma versão inicial vazada do iOS 14. O código mostra uma API Clips que permitirá que os desenvolvedores ofereçam "conteúdo interativo e dinâmico de seus aplicativos, mesmo que você não os tenha instalado ", relatou 9to5Mac. Portanto, quando você digitalizar um código QR, um cartão será exibido para permitir que você experimente o aplicativo.

Digamos que você obtenha um código QR com um link para um restaurante no Yelp, o Clips flutuará a listagem do Yelp do restaurante por meio de um cartão na tela, em vez de abrir uma página da web. Para digitalizar este código QR e visualizar parte do aplicativo, você não precisa ter o Yelp instalado no seu dispositivo. Os clipes no iOS 14 proporcionam uma mini experiência interativa de qualquer maneira, embora você possa ver a opção de instalar o Yelp.

A Apple pode realmente estar testando as visualizações dos aplicativos Clips com o Yelp, bem como o OpenTable, DoorDash, YouTube e o aplicativo PS4 Second Screen da Sony. O 9to5Mac também disse especificamente que o código do iOS 14 vazado mencionava apenas os clipes que trabalham com códigos QR, então não há evidências que sugiram que a Apple planeje integrar os clipes no iOS, como em recursos como Spotlight ou Siri.

