Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não é uma surpresa que o iOS 14 esteja a caminho - a Apple nunca pára de se desenvolver, e ainda há muitos recursos que podem ser adicionados à lista do iPhone a qualquer momento.

Uma delas, e na verdade uma que as pessoas têm clamado a longo prazo, é a opção de widgets reais e adequados para a tela inicial do iPhone, que ocasionalmente parecia possível, mas nunca foi realmente realizada. Bem, você pode adicionar um pouco mais de esperança à pilha, já que um vazamento dos planos da Apple para as configurações de papel de parede do iOS 14 tem as pessoas especulando novamente. O

usuário do Twitter DongleBookPro postou algumas capturas de tela de uma mudança aparente que está chegando no iOS 14, indicando que os usuários vão ter mais controle do que nunca em termos de seus papéis de parede e as diferenças entre sua tela de bloqueio e tela inicial.

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebachdisse que você gosta de papéis de parede pic.twitter.com/4p8brmzcki — Dongle (@DongleBookPro)

Embora seja capaz de ter diferentes imagens e versões definidas para sua tela de bloqueio e tela inicial não é novo, a pequena barra de configurações intitulada “Aparência da tela inicial” nessas capturas de tela é, e manter algumas possibilidades interessantes.

Dado que a maioria das opções em exibição mostra cores e gradientes simplificados desenhados a partir da paleta da sua imagem, é possível que esses fundos tenham a intenção de facilitar a escolha de um widget que poderia ser colocado na tela inicial. Isso pode ser um pouco difícil, mas widgets no iOS são uma perspectiva emocionante o suficiente para fazer valer a pena mencionar, com especulação rife que eles estão finalmente a caminho.

Caso contrário, as capturas de tela também mostram que a Apple planeja dividir suas opções de papel de parede em coleções para torná-las mais fáceis de navegar, uma mudança bem-vinda da interface do usuário.

Claro, essas imagens também são provavelmente de versões de teste do novo sistema operacional, e pode acabar sendo fumaça no vento, se a Apple decidir pode os recursos em qualquer momento entre agora e o lançamento real do iOS 14.