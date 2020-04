O novo iPhone SE 2020 chegará em breve a uma loja perto de você

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Afinal, o iPhone SE é o novo iPhone barato , graças a um vazamento da Apple Store. O telefone anteriormente chamado de iPhone SE 2 ou iPhone 9 assumirá o apelido do último iPhone barato, que era essencialmente um iPhone 5S remarcado.

Rumores sem fundamento sugerem 22 de abril para uma data de lançamento com disponibilidade logo após.

Desta vez, parece que o iPhone 8 formará a espinha dorsal do novo telefone.

Novo vazamento na Apple Store .... Parece que o iPhone SE é .... https://t.co/QU9vYspDGP pic.twitter.com/kMPks5xsPU - Aaron Zollo (@zollotech) 3 de abril de 2020

O nome veio através de um vazamento da Apple Store, como você pode ver acima, embora suspeitássemos de qualquer maneira. E como esse é um protetor de tela, parece que ele terá as mesmas dimensões físicas do iPhone 7 e 8. E será uma atualização ideal para quem vem de um iPhone 6, 7 ou 8 que não deseja para gastar mais em um telefone com Face ID.

Parece que o telefone simplesmente substituirá o iPhone 8 que estaria seguindo o caminho do dodô este ano. E encaixará embaixo do iPhone XR como o novo iPhone de gama média. A estratégia de re-badge certamente funcionou para a Apple antes, pois o iPhone SE original era muito bem-sucedido e ainda estava vendendo bem quando foi retirado.

Uma possibilidade, de acordo com o 9to5Mac, é que a Apple a referencie como a versão 2020 do iPhone SE, de modo que possa ser um adendo ao nome. Ele deve ter os mesmos componentes internos do iPhone 11 - ou certamente o iPhone XR de 2018.

Ele virá em vermelho, preto e branco e haverá três variantes de memória - 64, 128 e 256GB.