Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple planeja atualizar o recurso Keychain do iCloud com a próxima atualização do software iOS 14 para iPhones.

O iCloud Keychain armazena senhas e outras informações seguras nos seus dispositivos Apple. Ele não apenas permite que você veja suas senhas salvas, mas também pode preencher automaticamente suas informações - como nomes de usuário e senhas do Safari, senhas de Wi-Fi e logins sociais e detalhes de cartão de crédito.

Não é tão robusto quanto outros gerenciadores de senhas disponíveis, como 1Password e LastPass. Mas o 9to5Mac acha que em breve será mais comparável, pois pode adicionar integração de senha de dois fatores e muito mais - se for necessário acreditar em uma versão vazada do iOS 14. A autenticação de dois fatores é uma camada de segurança adicional que tenta impedir que hackers acessem seus aplicativos com suas credenciais.

Com isso, os hackers precisam de sua senha (um fator) e um código especial (o segundo fator, que normalmente é enviado a você via SMS ou e-mail).

Atualmente, os usuários da Apple precisam confiar em métodos potencialmente inseguros, como SMS ou email, se usarem autenticação de dois fatores em seus aplicativos. Mas, com o iOS 14, parece que a Apple quer que o iCloud Keychain diminua ou substitua a necessidade de SMS e email como opções secundárias de verificação. Não está claro se a Apple oferecerá seu próprio autenticador, mas, se o fizer, poderá competir com o 1Password, LastPass e até o Authenticator do Google.

O 9to5Mac também viu pistas que sugerem que a Apple está testando usuários avisando sobre a reciclagem de senhas com o iCloud Keychain no iOS 14.

O iCloud Keychain provavelmente continuará sendo um serviço gratuito para os proprietários de dispositivos Apple; portanto, gerenciadores de senha pagos ou baseados em assinatura e autenticadores como 1Password podem estar com problemas quando o iOS 14 for lançado em algum momento deste outono.