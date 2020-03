Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está considerando adiar o lançamento da linha iPhone de próxima geração, que se chama i Phone 12 .

A empresa normalmente lança o próximo iPhone em setembro. No entanto, devido à pandemia de coronavírus e a todos os desafios subseqüentes de restrição de fornecimento, a Apple foi forçada a discutir se deve adiar o lançamento em alguns meses, segundo um relatório do Nikkei .

O Nikkei tem um histórico tão bom quando se trata de vazar notícias da Apple focadas no desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Ele alegou que um fornecedor de componentes foi informado pela Apple para começar a enviar "em grandes volumes" até agosto, em vez de junho como nos anos anteriores. "A mudança foi feita muito recentemente, e isso poderia implicar que a produção em massa do telefone também poderia ser adiada por meses", relatou Nikkei.

O relatório até sugeriu que uma fraqueza na demanda dos clientes está pressionando a Apple a interromper o lançamento do iPhone 12 "por meses". Além disso, a engenharia dos protótipos da Apple foi prejudicada devido a restrições relacionadas ao coronavírus. Por exemplo, a Apple não Não foi possível viajar para a China para trabalhar com fábricas no iPhone 12, que é amplamente esperado para suportar 5G.

A linha iPhone 12 terá tecnicamente quatro novos telefones: um iPhone de 5,4 polegadas, dois modelos de 6,1 polegadas e um novo modelo de 6,7 polegadas. Todos devem ter telas OLED e suporte para redes 5G. Os dois sofisticados podem incluir um sistema de câmera tripla e um sensor lidar também.

Nikkei disse que a Apple tomará sua decisão até maio. O mais tardar, o lançamento do iPhone 12 pode demorar até 2021.