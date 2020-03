iOS e iPadOS 13.4 disponíveis: veja o que você obterá

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple lançou o iOS 13.4 e o iPadOS 13.4, que traz alguns novos recursos para os iPhones e iPad.

Bem, se você possui um iPhone a partir do iPhone 6S e superior, pode instalar a atualização, pois provavelmente já está executando o iOS 13.

O iPadOS continua sua cruzada para tornar o iPad mais parecido com laptops, com um cursor do mouse na tela, além de trackpads em novos teclados da Apple e opções de terceiros da Logitech e Brydge. Esperamos esse movimento por um tempo e é naturalmente bem-vindo, mesmo que eu levante algumas perguntas sobre a estratégia geral da Apple. Confira nosso recurso principal na nova opção.

Por fim, o iCloud Drive se torna mais parecido com o Dropbox (já estava na hora) - esperávamos que este aparecesse mais cedo. Com o 13.4, você pode compartilhar pastas da mesma forma que com outros serviços de armazenamento em nuvem. O iCloud Drive é um bom serviço, mas foi bastante limitado anteriormente.

Agora você poderá comprar aplicativos em pacote no iPhone e iPad, por exemplo, removendo a frustração de comprar um aplicativo no iPad não significa que você possui a versão do iPhone. Eles são predominantemente para aplicativos baseados no Catalyst, embora os desenvolvedores também possam trazê-lo para os aplicativos mais antigos - eles precisam optar por participar.

Aqui está uma lista de todos os dispositivos suportados, para que você possa verificar se o seu iPhone ou iPod touch será capaz de executar o iOS 13.4.

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch 7ª geração

