Apple pode ressuscitar seu carregador sem fio AirPower

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O tapete de carregamento AirPower da Apple teve uma das linhas de tempo mais marcantes nos últimos anos da tecnologia, especialmente quando você leva em conta o fato de que não é exatamente um kit obviamente inovador.

O carregador sem fio, que em teoria estava sendo projetado para fornecer energia suficiente para consumir simultaneamente seu iPhone, Apple Watch e AirPods, ao mesmo tempo, para alimentar o ecossistema da Apple, foi finalmente morto quase exatamente um ano atrás .

A palavra era que a Apple simplesmente não estava achando possível fabricar o bloco de forma que não superaquecesse durante o uso - algo que é um pouco importante ao carregar eletrônicos caros.

Bem, agora parece que o bloco está de volta à mesa. O analista de tecnologia Jon Prosser recebeu fontes que confirmaram que o projeto ainda está em andamento e que a Apple não está desistindo de seu sonho de carregar sem fio.

AirPower não está morto



O projeto está de volta internamente. Não há garantia de que eles finalizem e liberem, mas ainda não desistiram e estão tentando reprojetar as bobinas para deslocar o calor com mais eficiência. Prototipagem está em andamento.



pic.twitter.com/tjbbViwGM2 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 de março de 2020

Prosser diz que a prototipagem está em andamento, sugerindo que a Apple nem está de volta à prancheta - é mais avançada do que isso.

No entanto, não parece que você pode esperar um anúncio iminente do retorno da AirPower. De acordo com o tweet de Prosser, as novas versões ainda estão lutando para cobrar o Apple Watch, apesar de trabalhar com AirPods e iPhones, o que significa que ainda há muito trabalho para os engenheiros da Apple.

Nota: Nenhum dos protótipos atuais oferece suporte ao Apple Watch - esse é o maior obstáculo no momento.



Eles se recusam a lançar uma versão que não funciona com o Apple Watch.



Eles estão reengenharia do zero. - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 de março de 2020

Se o tapete AirPower eventualmente chegar a usuários reais, será bem-vindo, para ser justo. Grandes tapetes de carregamento que funcionam com mais do que apenas seu smartphone são úteis e podem tornar sua mesa de cabeceira um balcão único para as necessidades de carregamento. Teremos que esperar para ver se a Apple consegue.