Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple é uma empresa de tecnologia notável a utilizar LIDAR - que significa Light Detection and Ranging - em seus produtos, com o iPhone 13 Pro e Pro Max sendo o segundo de sua série de telefones a apresentar esse novo scanner. Mas por que?

Não, o sensor LIDAR não está lá para o avanço do login de digitalização facial de ID, mas sim para uso em aplicativos de Realidade Aumentada (AR).

Em última análise, os recursos do scanner LIDAR nos modelos da série iPhone 13 Pro e iPad Pro para aprimorar a precisão da distância e da medição - algo que é conhecido por não ser especialmente preciso usando apenas sensores de câmera isoladamente.

LIDAR é um laser pulsado que registra o tempo que leva - em velocidades de nanossegundos - para que o sinal retorne à fonte, permitindo gerar um modelo 3D com maior precisão do que uma simples câmera poderia.

Pense nisso como a maneira como um morcego "vê" o mundo ao seu redor; esses pulsos criam uma imagem. No caso do iPad Pro e iPhone 123 Pro, a imagem LIDAR é uma parte do quebra-cabeça, usando dados de sensores de movimento e câmeras para ajudar na precisão.

Alguns sistemas de câmera têm um sensor de tempo de voo (ToF) semelhante para auxiliar nas informações de profundidade. Normalmente, eles tiram um instantâneo mais generalizado com um feixe mais amplo, enquanto os sistemas LIDAR mais avançados oferecem feixes múltiplos para maior precisão.

Essa é a ideia. Cada aplicativo ARKit "obterá automaticamente o posicionamento AR, captura de movimento aprimorada e oclusão de pessoas", diz a Apple.

É tudo uma questão de precisão. Veja o aplicativo Medir, por exemplo, que será capaz de calcular, digamos, a altura com precisão. Isso não era possível antes - pelo menos não com precisão. Há um novo Ruler View que estará disponível em uma atualização.

Os desenvolvedores serão capazes de usar os dados LIDAR da melhor forma possível para sua aplicação, usando uma nova API Scene Geometry. Temos certeza de que haverá vários exemplos em jogos, ciência, fitness e outras aplicações no futuro.

O scanner LIDAR da Apple é capaz de escanear objetos a até cinco metros de distância. Como o laser funciona no nível do fóton, ele pode funcionar noite ou dia, dentro ou fora. No entanto, ele não pode "ver" através dos objetos - portanto, a chuva, as pessoas que passam e assim por diante podem confundir o sistema.

Já vimos o LIDAR usado em várias aplicações antes, sendo o mais proeminente sistemas automotivos projetados para auxiliar carros autônomos ou recursos de segurança de direção automática. Existem também aplicativos de construção e muito mais.