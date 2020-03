Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Temos ouvido rumores sobre o iPhone 12 há algum tempo, juntamente com uma linha distinta de informações sobre um novo e menor tamanho de telefone para a Apple.

Mesmo em junho de 2019, o analista Ming-Chi Kuo previa que a Apple estava trabalhando em um telefone de 5,4 polegadas , ao lado de seus agora mais típicos fatores de forma iPhone e iPhone Max.

Agora, são divulgados relatórios da China sobre a tela do telefone menor, que aparentemente será um painel OLED, fabricado pelos fabricantes de telas BOE e General Interface Solutions.

No entanto, a redação do relatório da Digitimes é ambígua sobre se a Apple realmente fez algum pedido dos monitores, ou se as duas empresas estão simplesmente se posicionando para atrair ofertas, sabendo o tamanho que estão buscando.

A suposição sobre o novo iPhone menor é que ele terá o tamanho do iPhone 8 mais antigo, embora potencialmente um pouco menor, mas que se encaixe em uma tela muito maior. Isso usará o design exclusivo da tela, exclusivo da Apple, para espremer mais telas aos imóveis do telefone.

Aparentemente, ele também possui conectividade 5G, assim como o restante da linha iPhone 12, trazendo o domínio da Apple para o novo mercado e trazendo velocidades mais rápidas para os usuários do iOS pela primeira vez. Os relatórios parecem estar um pouco conflitantes no 5G, no entanto, com outros alegando que o modelo menor perderá a nova rede.

É claro que, por enquanto, tudo isso ainda não foi confirmado, e não podemos esperar uma atualização dos planos do iPhone da Apple por um tempo antes das revelações típicas do outono.

Ainda assim, se um iPhone 12 menor estiver de fato em obras, é provável que caia bem com muitas pessoas, já que o tamanho padrão dos smartphones cada vez maiores nunca foi ideal para quem tem mãos menores.