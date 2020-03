Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple pode lançar um iPhone básico de 5,5 polegadas, projetado especificamente para substituir o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus.

O 9to5Mac detectou evidências no código do iOS 14 que sugeriam que a Apple está trabalhando em um "iPhone 9 Plus", um irmão maior do "iPhone 9" de 4,7 polegadas, que a Apple tem rumores de estar desenvolvendo há algum tempo (pode incluir um Tela LCD e um design semelhante ao iPhone 8). Até agora, não havia relatórios sobre um modelo "Plus". Ambos provavelmente são executados com o chip A13 Bionic, informou o relatório.

Esses iPhones também podem apresentar um "botão Início em estado sólido" sem partes móveis, o que significa que eles usarão o Taptic Engine para simular cliques. Eles terão, portanto, o Touch ID para autenticação biométrica, em vez do Face ID. O iPhone 9 e o iPhone 9 Plus também podem digitalizar tags NFC sem exigir a abertura de um aplicativo e podem vir com o recurso Express Transit do Apple Pay.

Os relatórios indicaram que a Apple lançará esses telefones no final de março, mas, devido ao surto de COVID-19, suspeitamos que isso não ocorra agora. Espera-se que o novo iPhone 9 de nível básico de 4,7 polegadas comece a US $ 399 e esteja disponível com 64 GB ou 128 GB de armazenamento, enquanto os preços e as capacidades do iPhone 9 Plus de 5,5 polegadas não são claros. Se tivéssemos que adivinhar, ele começará com US $ 100 a mais.

Lembre-se de que a mais recente linha de smartphones da Apple é a série iPhone 11, que segue o iPhone XS de 2018 e o iPhone X de 2017. Há rumores de que o iPhone 9 também se chama iPhone SE 2.

Confuso, certo? Veja nosso resumo sobre os boatos no dispositivo aqui.