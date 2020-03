iOS 14: data de lançamento, recursos, vazamentos e notícias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todos os anos, a Apple apresenta uma nova e importante atualização de software para o iPhone .

Este ano, acredita-se que essa atualização seja chamada iOS 14, como segue o iOS 13 do ano anterior e iOS 12 no ano anterior, e assim por diante. Como as iterações anteriores, uma versão de teste inicial do software vazou, revelando os principais recursos que podemos esperar na versão final, provavelmente atingindo os iPhones neste outono. Estamos detalhando tudo o que sabemos sobre o iOS 14 abaixo e planejamos atualizar regularmente este guia com as mais recentes.

Também incluímos informações e rumores sobre o iPadOS 14, provavelmente a próxima grande atualização do iPad.

Previsão prevista para a WWDC em junho

Lançamento oficial provável em setembro

Se a Apple seguir o mesmo cronograma de lançamento do iOS 13, podemos esperar que o iOS 14 seja pré-visualizado na Worldwide Developers Conference. É um evento físico de uma semana que provavelmente será realizado em junho - se não for cancelado ou adiado devido a preocupações com o coronavírus.

Uma vez lançado, uma versão beta do iOS 14 será fornecida aos desenvolvedores para teste e, assim, eles poderão preparar seus aplicativos. O grupo público de testes beta da Apple, do qual qualquer um pode participar gratuitamente, poderá testar o software a seguir. Quando o desenvolvedor e os testes beta públicos terminarem neste outono, o iOS 14 será lançado oficialmente ao lado da próxima safra de iPhones. Novamente, é se COVID-19 não interrompe o cronograma de lançamento da Apple.

Fornece acesso a vídeos de exercícios

Assista aos usuários também acompanharem as rotinas de exercícios

De acordo com MacRumors, a Apple está trabalhando em um aplicativo de fitness para iPhone, Apple Watch e Apple TV. Ele fornecerá acesso a vídeos de fitness e exercícios que você pode baixar. Os usuários do Apple Watch poderão acompanhar o progresso da rotina de exercícios de acompanhamento e visualizá-lo no iPhone, iPad ou Apple TV. Os tipos de treino incluem corrida indoor, caminhada ao ar livre, ciclismo, remo, alongamento, treinamento básico, treinamento de força, etc.

Inclui sistema de menção semelhante ao Slack

Opção de retrair mensagem também é possível

MacRumors disse que a Apple está testando novos recursos do iMessage, incluindo um sistema de menção semelhante ao Slack, que permitirá que você marque contatos com seus nomes (exemplo: @maggie). Em um bate-papo em grupo, você pode silenciar a conversa, mas receber notificações quando seu nome for mencionado diretamente. Também podem ser adicionados indicadores de digitação em bate-papos em grupo. Uma opção de retrair mensagem (com a retração visível para todas as partes) também está sendo desenvolvida.

Defina aplicativos de terceiros como padrão sobre os aplicativos da Apple

Você pode usar o Chrome no Safari, por exemplo

A Bloomberg afirmou que a Apple pode permitir que os usuários definam aplicativos de terceiros como aplicativos padrão, sobre os próprios aplicativos da Apple - incluindo aplicativos de correio, navegador e música. Portanto, você pode definir o Chrome ou o Gmail como seu navegador padrão e aplicativo de e-mail, respectivamente, no seu iPhone. E quando você toca em um link ou endereço de e-mail, ele sempre é aberto automaticamente nesses aplicativos. Imagine poder configurar o Spotify em vez da Apple Music!

É esperado o PencilKit para iOS 14

Permite que você escreva manualmente o texto que é convertido posteriormente

De acordo com o MacRumors, o iOS 14 poderia incluir um novo recurso PencilKit que permitirá escrever texto em qualquer campo com um Apple Pencil. O conteúdo manuscrito também será convertido em texto padrão. Imagine escrever à mão seu texto em Mensagens, mas a mensagem é enviada normalmente. O novo recurso PencilKit funciona com qualquer campo de entrada de texto no iOS, portanto funciona com mensagens, anotações, lembretes, e-mail etc.

No ano passado, a Apple dividiu o iOS em iPadOS. Enquanto o iOS é para iPhone, o iPadOS é para iPad. Ambos estão tão alinhados que seguem o mesmo caminho de atualização. Portanto, o próximo grande iPadOS será o iPadOS 14. Ele provavelmente será lançado ao lado do iOS 14, mas terá recursos exclusivos para os usuários do iPad.

Cursor do mouse com desaparecimento automático

Gestos mais avançados do trackpad

O código antigo descoberto no iOS 14 sugere que a Apple está trabalhando em um suporte de cursor mais avançado para iPads, deixando as linhas ainda mais distantes entre iOS, iPadOS e MacOS. Está implementando uma natureza de desaparecimento automático para o cursor. A teoria é que, uma vez que o mouse conectado esteja imóvel / intocado, o cursor na tela desaparecerá. Depois que o mouse é movido, o cursor reaparece na tela.

É um recurso padrão no sistema operacional do Mac, mas ainda não foi implementado no iPadOS. O outro recurso que parece ser uma opção padrão é a capacidade do cursor mudar de forma. Especificamente, entre um ponteiro de seta e um ponteiro de mão ao passar o mouse sobre um link da web. O 9toMac também afirmou que o iOS 14 poderia suportar gestos mais avançados do mouse / trackpad.

Por exemplo, poderia adicionar a capacidade de usar dois dedos para replicar um clique com o botão direito do mouse. Lembre-se de que o 9to5Mac também sugeriu que a Apple lançará um anexo de teclado com um trackpad. A suposição natural é que seria semelhante à maioria dos outros acessórios de teclado 2 em 1.

A Apple não anunciou uma lista oficial de compatibilidade para uma atualização de software que ainda não havia visualizado, mas os rumores sugerem que ele funcionará com os mesmos telefones que o iOS 13, desde o iPhone SE e iPhone 6s Plus até a última série do iPhone 11 . Quanto ao iPadOS 14, espera-se que essa atualização seja compatível com todos os modelos de iPad com iOS 13 - exceto o iPad mini 4 e o iPad Air 2.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o iOS 14 e o iPadOS 14 até agora.

O código descoberto no iOS 14 sugere que a Apple está trabalhando em um suporte de cursor mais avançado para iPads, além de novos modelos de teclado.

A Apple está trabalhando em um teclado para iPad que possui um trackpad embutido e poderá ser lançado este ano, de acordo com um novo relatório.

A Apple tem um pouco de histórico quando se trata de aplicativos padrão em seus dispositivos .