A câmera do iPhone 12 Pro possui um sensor de 64 megapixels

O próximo iPhone 12 da Apple pode ter um sensor de câmera com megapixel muito maior. Um sensor de 64 megapixels será usado no iPhone 12 Pro e Pro Max, de acordo com os últimos rumores da cadeia de suprimentos do Extremo Oriente, conforme relatado pelo vazador Max Weinbach em um vídeo do EverythingApplePro .

Embora o Samsung Galaxy S20 Ultra tenha um sensor incrivelmente grande de 108 megapixels (além de um zoom de 100x), tendemos a ver sensores de 48 megapixels como a norma nos principais telefones celulares do último ano, inclusive nos outros dispositivos S20 .

Isso significa que as especificações da câmera do iPhone 11 Pro agora estão um pouco insignificantes com lentes de 12 megapixels. Mesmo que a Apple não queira ou precise jogar o jogo megapixel, ainda faz sentido atualizar o sensor. Um sensor de 64 megapixels o colocaria à frente de muitos de seus rivais, especialmente se esse sensor vier para o iPhone 12 Pro e Pro Max.

Weinbach afirma que o iPhone 12 manterá um conjunto de lentes triplas, mas haverá um sensor adicional de tempo de voo . Nós nos perguntamos se o iPhone 11 Pro pode ter isso, mas parece que o conseguiremos um ano depois.

O novo sensor significaria um desempenho ainda melhor no modo retrato (embora já seja muito bom!), Além de potencialmente ajudar com os aplicativos ARKit , que têm sido uma grande área de foco para a Apple.

De acordo com Weinbach, o modo noturno também pode chegar aos sensores de telefoto e amplo, bem como o sensor principal do iPhone 12, além disso, haverá uma função HDR aprimorada mais um tamanho de abertura aumentado na lente ultra-larga.