Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tem sido difícil ignorar o crescimento da fotografia no modo noturno nos últimos dois anos. Quando o Google estreou o software pelos telefones Pixel, ele parecia futurista, mas agora cada vez mais telefones têm sistemas para obter resultados impressionantes com pouca luz.

A Apple está certa com os melhores, porém, com seus melhores iPhones capazes de obter resultados simplesmente incríveis, e para esse fim, acaba de anunciar os vencedores do desafio do modo noturno do iPhone. Essas seis imagens são realmente incríveis, e fazem um trabalho incrível de mostrar exatamente o que você pode fazer com uma câmera do iPhone atualmente.

Esta foto da Espanha é muito sugestiva, com o Modo noturno destacando os detalhes na colina perto de nós, enquanto mostra os caminhantes à beira do pôr-do-sol. Esses quadros de andaimes no fundo são misteriosos e chamam a atenção, mas a coleção de animais no centro também é lindamente capturada, quase parecendo desenhos de si mesmos. Enquanto isso, a paleta geral é obviamente dominada por essa laranja impressionante e quente de uma maneira que faz todo o quadro parecer acolhedor.

Essa foto parece adequada para qualquer brochura de turismo, e é tão idílica que parece esse conjunto de moradias ribeirinhas. A luz dos edifícios e sua bela coloração vermelha contribuem para um interessante contraste entre o que parece ser um lugar agradável para se viver e o que é claramente um ambiente frio e congelante de várias maneiras. Enquanto isso, no fundo, essa rocha iminente coloca a vila no contexto de uma demonstração impressionante da verdadeira escala da natureza.

Nos levando do mundo natural para o ambiente urbano, há algo muito deliberado nessa cena do pátio interno de um bloco de construção. Tem aquela luz levemente sobrenatural que é característica das fotos noturnas assistidas por software, mas de uma maneira que serve sua estética. Você quase pode perder a noção de qual caminho é o mais alto, pois as linhas paralelas das passarelas que se estendem para longe da lente o atraem para a fotografia. Enquanto isso, o céu noturno na parte superior do quadro está escuro como breu.

Outra fotografia contrastando cores quentes com as mais frias imagináveis, com a cabeça e as luzes traseiras desse caminhão iluminando o meio do quadro, enquanto a extensão fria se estende à frente e atrás dele. Enquanto isso, mais uma vez um imenso pedaço de rocha está por perto para ilustrar a dureza do ambiente, assim como as árvores geladas visíveis ao fundo. O azul do céu e da neve está quase frio o suficiente para parecer através da tela.

De volta à cidade que vamos, com essa foto conseguindo capturar a agitação eclética de uma rua lateral em Pequim. Há muita coisa acontecendo, mas os pequenos detalhes são os que vencem, seja o treinador de neon na parte inferior do quadro, os pôsteres mal legíveis para a extrema direita ou os diferentes ingredientes coloridos na mesa do operador no centro, seu vapor flutuando no céu. Os arranha-céus que aparecem ao fundo são o lembrete perfeito de que essa não é uma cena rural.

Esta imagem está simplesmente inundada de vermelho, por mais óbvio que isso possa parecer. Podemos assumir o que gostamos sobre de onde emana a luz vermelha profunda, mas dá a essa imagem a sensação de quase ser de Marte. Os galhos das árvores ainda são detalhados e intricados, enquanto as estrelas destacadas no céu escuro no topo da moldura fazem um contraste perfeito com o monólito no centro da moldura.