Índia terá sua primeira Apple Store em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tim Cook confirmou que a Apple planeja abrir sua primeira Apple Store na Índia, com uma estimativa de 2021 para a criação da loja. Enquanto isso, a gigante californiana começará a vender seus produtos on-line na Índia este ano.

Cook fez a revelação durante a reunião anual de acionistas da Apple em Cupertino, discutindo áreas de potencial crescimento para os negócios. Demorou um pouco para chegar ao ponto de confirmar que uma loja será aberta, em grande parte devido às regulamentações recentemente impostas pelo governo indiano.

Em 2018, promulgou novas leis para impedir que marcas estrangeiras montassem lojas de marca única no país sem procurar e receber permissão especial para fazê-lo pelo governo. Parece que a Apple agora tem essa permissão, abrindo caminho para sua primeira loja de tijolo e argamassa no território.

Obviamente, a Apple poderia ter procurado fazer parceria com uma empresa local para vender seus produtos, mas Cook disse que a empresa é avessa a parcerias desse tipo, em grande parte devido às suas rigorosas expectativas de controle.

Enquanto a Apple fabrica iPhones na Índia há algum tempo e os vende por meio de terceiros, o fato de agora poder vender diretamente seus próprios produtos pode ser um impulso para suas expectativas de receita no mercado. Se isso levará a Apple a optar por fabricar aparelhos de baixo custo para atender à enorme demanda por telefones acessíveis na Índia, isso será confirmado a tempo.

Os acionistas reunidos no Steve Jobs Theatre, no campus da Apple, tiveram a oportunidade de perguntar sobre vários tópicos e o fizeram. Isso incluiu interrogar Cook sobre a política contínua da Apple de não desbloquear telefones para aplicação da lei nos EUA - sua resposta: "Em essência, a pergunta é: a Apple deve ter uma porta dos fundos ou o governo deve ter uma porta dos seus iPhones?" Não."

Ele também foi questionado sobre o motivo pelo qual a Apple não gastou muito dinheiro para garantir os direitos à reunião de Friends no futuro, tornando-se um empate para a Apple TV +. Cook disse que as reprises simplesmente não se encaixam na visão da Apple para o serviço no momento, o que parece depender da programação original.