Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não é difícil imaginar que a próxima linha de iPhones da Apple será lançada neste outono - a gigante californiana faz as coisas da mesma maneira há anos. No entanto, parece que 2020 poderia ser seriamente interrompido pelo caos da cadeia de suprimentos que o novo coronavírus está causando.

Um relatório da Reuters apontou que agora estamos no meio do ano, quando a Apple normalmente enviava engenheiros de um lado para outro entre a Ásia e os EUA para finalizar o design e a produção de seus novos telefones. verifique se as janelas de liberação foram atingidas.

As restrições de viagem atualmente em vigor significam que essas viagens não estão acontecendo. Embora a fabricação não deva exatamente atingir o pico de produção, este é um momento importante para confirmar os processos de montagem e fazer testes de construção de protótipos para estabelecer o que pode ser finalizado.

A produção normalmente começaria adequadamente em junho, antes de se espalhar para mais locais para atender aos níveis previstos de demanda, e mesmo esse objetivo pode estar em perigo, dada a extensão desconhecida da disseminação do novo coronavírus.

Quando essa interrupção é adicionada aos problemas contínuos enfrentados por gigantes da linha de montagem como a Foxconnn, amplamente utilizada pela Apple e por outros fabricantes de eletrônicos, o risco é que isso se traduza em relativa escassez de dispositivos quando eles forem lançados no final deste ano.

É claro que, nesta fase, não está claro se isso significaria que a Apple decidisse adiar completamente o lançamento, a fim de garantir que as pessoas possam realmente encomendar os telefones, ou se seus novos aparelhos seriam simplesmente seriamente escassos no início. Esse tipo de raridade pode levar a demanda a um grau limitado, mas é provável que seja profundamente preocupante para a Apple.