Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple tem um pouco de histórico quando se trata de aplicativos padrão em seus dispositivos - passou anos evitando as acusações de dar destaque indevido a seus próprios serviços, tornando-os o padrão imutável em seus iPhones, seja o aplicativo Mail ou a Apple Música.

Isso significa que, por mais de uma década, os usuários do iPhone tiveram que aceitar que clicar em um link abriria o Safari, enquanto os endereços de e-mail abririam um novo rascunho no Mail, não qualquer aplicativo que eles realmente pudessem usar.

No entanto, esse estado de coisas pode estar mudando, de acordo com um relatório da Bloomberg, com outra grande mudança que está permitindo o Spotify em seu alto- falante inteligente HomePod , que temos certeza de que muitos usuários receberão com satisfação.

O próprio Spotify criticou a Apple nos últimos anos por suas restrições ao serviço de streaming padrão usado pelos HomePods, que podem ter contribuído para a aparente (e potencial) mudança de coração da Apple.

Segundo as fontes da Bloomberg, pode não ser apenas o Spotify, mas de fato qualquer serviço de música de terceiros que tenha acesso.

Um efeito indireto dessa mudança seria que você seria capaz de retirar o irritante "on Spotify" de suas solicitações de voz para a Siri ao pedir música, já que o serviço seria o novo padrão. Essa é uma mudança emocionante por si só.

Parece que qualquer alteração pode ser incluída no iOS 14 quando o novo software for lançado, portanto não estamos falando de uma revisão completamente iminente. Ainda assim, essa é uma notícia interessante para os usuários da Apple - o ecossistema fechado do iPhone é uma parte famosa de seu pacote há anos, mas abrir esse sistema pode ser ótimo para as pessoas.