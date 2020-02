Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple sempre teve vontade de fazer por si mesma o que de outra forma teria que terceirizar para outros fornecedores e fabricantes - isso não é novidade.

Antes do lançamento antecipado deste outono dos primeiros iPhones 5G da Apple (embora isso não seja necessariamente garantido), circulam relatórios de que a Apple está tentando diminuir sua dependência da Qualcomm , que dificilmente é uma pequena participante no mercado de smartphones.

Especificamente, a Apple aparentemente não se impressiona com o tamanho da mais recente antena da Qualcomm, o elegantemente nomeado QTM525. Essa antena de acesso mmWave 5G é aparentemente um pouco grande demais para os telefones cada vez mais finos da Apple.

Como tal, a Apple supostamente está fabricando sua própria antena para acessar a rede mmWave 5G, uma banda mais rápida de 5G. Isso sugere que a Apple pode até estar enfrentando uma escolha - fazer seus iPhones 2020 à sua própria imagem e ter que fazer as próprias antenas ou ficar com as antenas da Qualcomm e aceitar um telefone um pouco mais grosso como resultado. É importante mencionar que provavelmente estamos falando de diferenças fracionárias em tamanho aqui.

Não somos os que procuramos uma bola de cristal sobre esses assuntos, mas temos que dizer que achamos que a Apple ainda vai acabar usando a antena da Qualcomm. Esse murmúrio poderia ser simplesmente uma tática para incentivar a Qualcomm a diminuir sua tecnologia mais rapidamente e lembrar ao fabricante gigante que a Apple é totalmente capaz de pular de navio, caso seja necessário.

Afinal, o longo processo sobre patentes que as duas empresas liquidaram em 2019 demonstra que a Apple é totalmente capaz de jogar sujo, na tentativa de promover seu desenvolvimento.

Esse processo ( e seu acordo ) é uma prova do fato de que eles são provavelmente companheiros inquietos por enquanto. O fato de a Apple tentar construir sua própria tecnologia e romper seus laços não é surpresa.