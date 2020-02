Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple lançou uma versão beta do iOS 13.4 . Isso é para os desenvolvedores testarem, mas a ideia geral é que, eventualmente, seja lançada nos iPhones dos consumidores com novos recursos, incluindo um que permitirá que o iPhone funcione como chave do carro.

O 9to5Mac descobriu que a versão beta menciona uma API "CarKey" que permitirá que o iPhone e o Apple Watch desbloqueiem, bloqueiem ou iniciem carros compatíveis com NFC.

O dispositivo Apple só precisa estar perto de um veículo para funcionar como chave e, como o recurso não usa autenticação como o Face ID, funcionará mesmo quando o dispositivo estiver sem bateria. Alegadamente, você poderá ajustar as configurações desse recurso no aplicativo Apple Wallet, onde o emparelhamento é feito.

O aplicativo Wallet funciona com o aplicativo de um fabricante durante a instalação - um processo que envolve usuários colocando o iPhone em cima de um leitor NFC em um carro, quando a opção CarKey da Apple aparecerá no aplicativo Wallet. O CarKey pode ser compartilhado com outras pessoas, incluindo a família. Você precisa convidá-los pelo aplicativo Wallet e eles terão acesso à chave por meio de seus dispositivos Apple.

Aparentemente, a Apple está em parceria com alguns fabricantes para integrar o CarKey, embora o recurso provavelmente não chegue até o iOS 13.4 ser lançado oficialmente.