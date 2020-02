Apple pode lançar rastreadores de etiquetas, carregador sem fio, orçamento para iPhone e muito mais em 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está trabalhando em uma série de novos dispositivos , e muitos deles devem ser lançados nos próximos cinco meses.

De acordo com uma nota de pesquisa do analista Ming-Chi Kuo (via MacRumors ), que tem um ótimo histórico em prever ou ter informações sobre os próximos produtos da Apple, a Apple planeja lançar os seguintes novos dispositivos no primeiro semestre de 2020: rastreadores de tags, fones de ouvido premium, iPhone LCD de 4,7 polegadas, carregador sem fio e modelos atualizados do iPad Pro, MacBook Pro e MacBook Air.

Vazamentos anteriores indicam que o Apple Tag será um rastreador Bluetooth semelhante ao Tile. Ele deveria usar a tecnologia de banda ultra larga - também encontrada nos iPhones mais recentes - para que os usuários possam rastrear mais facilmente seus itens perdidos ou roubados. Você pode ler tudo sobre o Tag aqui .

Enquanto isso, um iPhone de baixo custo, considerado o iPhone SE 2, também tem sido alvo de rumores há anos. Também temos um boato completo sobre esse telefone aqui . Kuo afirmou anteriormente que o iPhone SE 2 começará a US $ 399 e deve ser lançado por volta de março de 2020.

Quanto ao novo carregador sem fio, ele supostamente será pequeno e provavelmente servirá como tentativa da Apple de entregar uma nova versão do carregador sem fio AirPower, que foi lançado em setembro de 2017, mas acabou morto antes de ser lançado . O Kuo não fornece muitos detalhes sobre o novo carregador, portanto, não temos certeza se ele poderá carregar vários dispositivos ao mesmo tempo ou se será único.

Kuo também não descreveu completamente os fones de ouvido da Apple, além de chamá-los de "high-end" e dizer que oferecerão Bluetooth. Dada a extraordinária popularidade dos AirPods e AirPods Pros da Apple, não estamos surpresos ao saber que a Apple deseja adicionar à sua linha de fones de ouvido.

Por fim, as atualizações de hardware para o iPad Pro, MacBook Pro e MacBook Air são óbvias. A Apple normalmente atualiza seus dispositivos todos os anos. O iPad Pro foi atualizado pela última vez em 2018, portanto, a Apple está procurando atualizá-lo com um sistema de câmera traseira com lente tripla e um processador A13X. O MacBook Pro e o Air receberam chaves de chave de tesoura no ano passado, e a Kuos não menciona como serão atualizadas.

Suspeitamos que eles receberão os mais recentes chips de 10ª geração da Intel.