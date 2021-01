Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os modelos do iPhone 11 e do iPhone 12 da Apple apresentam umchip U1 - ou chip de banda ultra larga - que permite localizar e comunicar com precisão outros dispositivos equipados com U1. O chip também oferece uma melhor percepção espacial.

No entanto, é possível desabilitar o chip U1. Aqui está o que o chip U1 pode fazer, por que você pode querer desativá-lo e como desativá-lo nos modelos iPhone 11 e iPhone 12 .

O U1 é um chip da Apple que permite que alguns de seus modelos de iPhone mais recentes (ou qualquer dispositivo equipado com U1) detectem sua posição exata em relação a outros dispositivos na mesma sala. O U1 se junta a outros chips "dedicados" desenvolvidos pela Apple, como o W1 e o chip H1 encontrados nos AirPods. Cada chip tem tarefas especializadas que ele executa, ajudando os dispositivos da Apple a trabalhar com mais eficiência e se integrar melhor.

O Pocket-lint tem um explicador no chip U1 aqui, mas, em poucas palavras: ele usa tecnologia, chamada Ultra Wideband (UWB), para determinar a localização e a consciência espacial. A Apple chama de Ultra-Wideband "GPS na escala da sua sala", e os modelos do iPhone 11 e do iPhone 12 atualmente usam esse sistema para melhorar as conexões Wi-Fi e Bluetooth, bem como para fazer o AirDrop funcionar melhor e mais inteligente.

Alguns usuários reclamaram sobre como o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro equipados com U1 podem rastrear dados de localização mesmo quando os serviços de localização estão desligados. Em resposta a isso, a Apple lançou uma atualização de software para permitir que os usuários desabilitem o chip U1.

Também houve relatos quando os modelos do iPhone 11 foram originalmente lançados que a tecnologia UWB não era permitida em alguns países, como Rússia, Irã, Argentina e Indonésia .

Como resultado, é possível desligar permanentemente o chip U1.

Para garantir que seu iPhone não rastreie mais sua localização o tempo todo, faça o seguinte:

Certifique-se de que seu iPhone 11 ou iPhone 12 esteja executando iOS 13.3.1 ou posterior Abra o aplicativo Ajustes no seu iPhone. Role e toque em Privacidade. Toque em Serviços de localização. Selecione Serviços do Sistema na lista Vá para a opção Rede e sem fio e desative-a. Confirme para desativar o chip U1.

Nota: Ao desligar o chip U1, seu iPhone não pode mais usar serviços de localização para melhorar suas conexões Wi-Fi e Bluetooth.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Britta O'Boyle.