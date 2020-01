O próximo iPhone terá 5G? Talvez não, como Tim Cook acha que o 5G ainda é "cedo"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou seus ganhos para o primeiro trimestre fiscal de 2020 e, durante a chamada de ganhos , o CEO Tim Cook respondeu a perguntas dos investidores sobre o 5G, fazendo com que o executivo sugerisse o que a empresa poderia ter planejado.

Embora Cook não tenha confirmado um iPhone 5G para 2020, ele disse que a tecnologia está nos "primeiros dias de sua implantação em uma base global" e que "é importante olhar em todo o mundo os cronogramas de implantação do 5G". Quando perguntado, especificamente, sobre a demanda por 5G, Cook se recusou a comentar. Lembre-se de que há especulações crescentes de que a Apple poderá lançar seu primeiro telefone 5G no próximo outono.

Ele também disse que a Apple "não podia estar mais orgulhosa" da mais recente linha de produtos para iPhone, que registrou fortes vendas nos últimos três meses, levando a Apple a registrar lucros recordes. Cook parecia empolgado com o que está por vir também, provocando que a Apple "não trocaria nossa posição com ninguém".

Alguns analistas acham que a Apple pode não ser tão rápida em lançar um telefone 5G em 2020, e as respostas de Cook às perguntas durante a teleconferência de terça-feira parecem sugerir que os analistas de Wall Street podem estar certos. No entanto, os últimos rumores indicam que a linha 2020 da Apple para iPhone incluirá suporte 5G, com a capacidade de conectar-se a redes mmWave e Sub-6GHz 5G em todo o mundo.

A Apple é conhecida por levar um minuto (talvez um minuto a mais) para adotar novas tecnologias - mesmo quando seus concorrentes lançam um novo kit com as últimas inovações - optando por seguir o caminho apenas quando as coisas forem aperfeiçoadas. Embora as redes 5G ainda sejam escassas nos EUA, muitas empresas de telefonia, incluindo Samsung, Huawei e LG, já anunciaram smartphones 5G para consumidores.

Se a Apple lançar um iPhone 5G em setembro, é amplamente esperado o uso dos chips 5G da Qualcomm para conectividade 5G. Poderíamos imaginar a Apple equipando pelo menos um modelo do próximo iPhone com 5G e lançando esse dispositivo nos mercados suportados. Mas isso é apenas especulação.

