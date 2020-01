iPhone SE 2 para vir com o botão home físico?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Recentemente, houve muitos rumores de que a Apple lançará um iPhone mais barato e básico na primavera - atualmente apelidado de iPhone SE 2 . E aqui está um novo para adicionar à mistura.

O novo iPhone virá com um botão físico em casa.

O renomado vazador da indústria Evan Blass postou um tweet com apenas algumas palavras simples: "Tem um botão - não odeie - casa". E isso foi acompanhado por um texto em um fundo verde informando que as informações vazadas eram para um "novo iPhone 2020 da primavera".

Para ser sincero, essa não é uma informação inovadora. Tampouco é algo que ainda não presumimos, mas mais uma vez sugere a intenção da Apple para o tão esperado acompanhamento do iPhone SE .

Por exemplo, também aponta para a falta do FaceID como sistema de segurança, sugerindo que um sensor de impressão digital esteja presente. Portanto, nesse caso, o iPhone SE 2 será mais um substituto do iPhone 8 do que um XS ou 11 Pro Lite.

Talvez o mais interessante é que o tweet de Blass confirma que ele acredita que o telefone também será lançado na primavera - algo que ouvimos várias vezes de outras fontes no passado.

Se for verdade, veremos mais rumores nos próximos meses, sem dúvida.